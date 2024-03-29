بعد غضب متابعيه.. فنان سوري معروف: لهذا السبب التقيت الرئيس بشار الأسد !

في الوقت الذي حقق مسلسله "مال القبان" نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني الحالي، تعرض الفنان السوري خالد القيش لهجوم شرس من متابعيه وجمهوره بسبب اجتماعه مع الرئيس بشار الأسد قبل أيام في العاصمة دمشق، ضمن وفد من الفنانين والنجوم السوريين.

وتساءل كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب الاجتماع وتفاصيله، لكن القيش وفي مقابلة ضمن برنامج "تفاعلكم" على شاشة "العربية"، رد على الهجوم وعلى من سألوه: "كيف ذهبت لهذا الاجتماع وأنت ابن الجولان المحتل؟". بالقول أنه جاهز لفعل "أي شيء" فداء لبلده سوريا، ووجه نجم "مال القبان" الشكر للرئيس السوري لدعوته إلى هذا اللقاء.

كما رأى القيش أن المحبة هي الأساس وأنه يتحرك فقط لمصلحة البلد وحتى تنهض سوريا وتقف على قدميها مرة أخرى.

وشدد على أن التجمع والبعد عن الانقسام هو أساس تعزيز الهوية السورية لبناء البلد، والبعد عن الانقسامات والنزاعات هو الأهم.

أما عن "مال القبان"، فقد أوضح القيش أن دوره في المسلسل قد أغراه لأنه يحكي عن مشاكل المجتمع السوري، ويناقش الفساد الذي حدث جراء الحرب.

وأشار أن المسلسل تطرق لقصة "النزاهة" وأن القانون فوق الكل، وتجسيده لدور القاضي النزيه يمثل رسالة يجب أن تقدم للناس.

كما تحدث عن الخط الدرامي الذي سار به المسلسل، إلى أن تظهر سلاف فواخرجي فيه ويتم تغيير الخط الدرامي تماما حيث تسيطر على القاضي صراعات داخلية ليختار بين زوجته السابقة والحالية.

وعن رأيه في عودة الدراما السورية، أوضح أن الدراما السورية عادت وبقوة في الموسم الرمضاني الحالي والفترة الحالية، مشيرا إلى أن سبب نجاحها هو لأنها تلمس الشارع العربي.

كذلك تمنى أن تعود المسلسلات السورية على شاشات القنوات العربية المختلفة بقوة، مشيرا إلى أن الانتقاد البناء يبني ويصنع النجاح.