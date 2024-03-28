علاء مبارك يهاجم "جوز بنت ترامب": "فاكر مصر أرض أبوه" !

هاجم علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، تصريحات جاريد كوشنر، صهر وكبير مستشاري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال مبارك عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أمس الأربعاء: "تصريح صادم ومستفز يثير المشاعر ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وبعيد كل البعد عن تحقيق حل سلمي وعادل يضمن الأمن والسلام والاستقرار للمنطقة، كلام للمراهق السياسي عندما تحدث أن فكرة إقامة دولة فلسطينية هي فكرة سيئة، وأن الواجهة البحرية في غزة فرصة استثمارية".

كما وصف تلك التصريحات بالخسيسة، معتبراً أن "كوشنير يتحدث عن إخراج أكبر عدد من أهل غزة ونقلهم إلى النقب أو مصر وبناء عقارات ذات قيمة عالية على واجهتها البحرية وكأنها أرض أبوه!!".

وجاءت تلك الانتقادات بعدما اعتبر كوشنر في تصريحات خلال ندوة بجامعة "هارفارد"، جرت في 8 مارس الحالي ونشرت تفاصيلها خلال الأيام الماضية، أن الواجهة البحرية في قطاع غزة ربما تكون "قيمة للغاية".

وقال إن "الوضع مؤسف هناك، لكن لو كنت مكان إسرائيل سأبذل قصارى جهدي لنقل الناس وإنهاء الأمور".

وقد أثارت تلك التصريحات جدلا على مواقع التواصل لاسيما منصة إكس، ما دفع كوشنر إلى التغريد لاحقا موضحاً أن كلامه اجتزئ، وناشراً فيديو المقابلة بكاملها.

وكانت مصر وغيرها من الدول العربية كررت مراراً وتكراراً رفضها تهجير الفلسطينيين من القطاع سواء إلى سيناء أو النقب أو غيرهما من المناطق.