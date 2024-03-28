خبير سعودي: رمضان لن يأتي في الصيف إلا بعد 18 سنة

حلّ شهر رمضان المبارك هذا العام على العالم في شهر مارس، الذي يعرف بأنه بداية شهر الربيع. ومع كل عام يبكر الشهر المبارك قدومه 10 أيام.

وفي ذات السياق قال الباحث الفلكي السعودي وخبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق بأن شهر رمضان سيحلّ مجدداً في فصل الربيع في السنتين المقبلتين، ليدخل بعدها في فصل الشتاء، ليعيش فيه 9 سنوات تقريباً.

كما أكد أن الشهر الكريم لن يعود إلى الصيف إلا بعد 18 سنة تقريباً.

وكان الزعاق قد أكد أن رمضان هذه السنة هو فاصل بين الشتاء والصيف، موضحا أن ليالي الشهر الكريم هلّت مع موسم الأذرعة، ومدته 26 يوما، وله ذراعان من الصيف والربيع، وفي نهايته نودع الربيع.

كما أردف أنه وخلال الـ90 يوماً القادمة تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي، وهناك 5 دول تنافس على الدرجات الأعلى في الحرارة، وهي: السعودية، والعراق، والكويت، والجزائر، وليبيا.