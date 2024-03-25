إنقاذ 16 من صغار الدببة الآسيوية المهددة بالانقراض

عُثر داخل منزل في لاوس على 16 من صغار الدب الأسود الآسيوي، وأودِعَت هذه الحيوانات المنتمية إلى نوع مهدد بالانقراض مركزاً، كما أفادت جمعية «فري ذي بيرز».

وأوضحت الجمعية غير الحكومية، التي يقع مقرها الرئيس في أستراليا، أنها أكبر عملية إنقاذ تنفذها في يوم واحد منذ مطلع السنة الحالية.

وكان صغار الدببة الـ16 في منزل بالعاصمة فينتيان، إذ عثرت المنظمة أيضاً على صغير نافقاً.

وقال المسؤول في الجمعية فاتونغ يانغ، إن «صغار الدببة بهذا الحجم معرضة جداً للخطر، ولو كانت في البرية لما تركتها أمهاتها إطلاقاً». وتوقع أن يكون صياديون قتلوا الأمهات.

وتُحتجز آلاف الدببة داخل أقفاص ضيقة في آسيا، وتثقب بطونها بواسطة قسطرة متصلة بالمرارة لسحب المادة الصفراء التي تباع بسعر مرتفع لاقتناع البعض، غالباً عن خطأ، بأن لها صفات علاجية.