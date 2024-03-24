راقصة مصرية حاصلة على ماجستير في الفلسفة: أزواجي الـ 9 طلّقوني لأنهم لم يحبوا الرقص

واصلت الفنانة المصرية دينا الكشف عن بعض أسرار حياتها الشخصية، متطرقة في حديثها إلى نظرة المجتمع المصري إلى الراقصة، معربة عن استنكارها للنظرة الموجهة إلى من تحترف هذا الفن.

وفي ثاني أجزاء حلقتها ببرنامج "ع المسرح"، المعروض على فضائية "الحياة"، قالت دينا: أن "المجتمع لديه حالة غريبة، من الحب والكراهية مع الراقصة، فهم يحبونها ويستدعونها في الأفراح، لكنهم يرفضون تزويجها أبناءهم". وأرجعت دينا سبب ذلك إلى "خلط الدين بالفن"، بما انتهى إلى اعتبار كثيرين بأن الرقص حرام، بما أثر سلبا على الراقصات بحسب قولها.

وتابعت دينا الحديث عن زيجاتها المتعددة فقالت "في بداية الزواج يكون الرجل متحمسا لأن يبعدني عن الرقص، لكن في نهاية الأمر نصل إلى مرحلة إما اختياري أو اختيار الرقص".

وقالت الراقصة المصرية أنها تزوجت 9 مرات، ورغم كثرة تجارب ارتباطها إلا أنها افتقدت فكرة "حبهم للرقص"، وأضافت: "جميعهم كانوا يكرهون الرقص باستثناء سامح الباجوري، لكن في النهاية يقع الطلاق بسبب الرقص".

ومع تأكيدها على نظرة المجتمع السلبية للرقص، شددت على أنها هي الأخرى لديها بعض التحفظات الخاصة بملابس الراقصات.

ويذكر أن دينا طلعت سيد محمد المولودة يوم 12ابريل عام 1965 في العاصمة الإيطالية روما، حاصلة على ماجستير في الفلسفة ورحلتها مع العلم جاءت لتحدي نظرة الكثيرين للراقصة على انها امرأة سطحية.

وأبدت دينا انزعاجها من الاعتقاد بأن "الراقصات لا يخشين الله"، بشكل دفعها لتصدر الترند في وقت سابق، حينما كشفت أنها تردد الآيات المنجيات وآية الكرسي قبل الخروج من منزلها: "أنا قلت: (فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين) فأصبحت ترند ولا أعلم لماذا".

واستطردت: "أنا لم أحكم على أحد بشيء، هم أحرار يفكرون كما يشاؤون، وأنا حرة أفعل ما أريده، ولا أحد سيمنعني من قول شيء".