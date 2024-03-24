شاهد.. العناية الإلهية تنقذ طفلة من الموت بعد سقوطها من الطابق الرابع في السعودية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط طفلة تبلغ من العمر عامين، من الدور الرابع من شرفة منزلها في مدينة عفيفي في العاصمة السعودية الرياض .

ويظهر الفيديو، سقوط طفلة من ارتفاع، فيما يسارع شخص كان يجلس على كرسي أسفل المبنى لحملها طالبا المساعدة لنقل الطفلة بسيارة إلى المستشفى.

وروى، والد الطفلة رتال البالغة من العمر عامين، تفاصيل نجاتها من الموت بعد سقوطها من الدور الرابع على الأرض، في تصريحات لفضائية "الإخبارية" السعودية، قائلاً: "ابنتي رتال كانت تلهو مع شقيقتها وتقريبا شقيقتها دفعتها من الشباك، ونجت من الموت ، بمعجزة ربانية".

وأضاف: "أصيبت بخدش في الأنف فقط، ولا أعلم ما هو العمل الذي بيني وبين الله أو طاعة الوالدين أو صدقة أو دعوة من الوالدين كانت سببا في نجاة ابنتي".

وتابع: "الطبيب قال لي وش السر اللي بينك وبين الله، قلت له الله العالم".

فيديو .. لحظة سقوط طفلة مواطن من الدور الرابع في عفيف و نجاتها pic.twitter.com/UkRH9sLjm2 — واتس المملكة 🇸🇦 (@ksa_wats) March 24, 2024