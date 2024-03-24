تنفق نصف مليون دولار لتشبه نجمتها المفضلة

أنفقت شابة صينية (18 عاما) 4 ملايين يوان (563 ألف دولار) على الجراحات التجميلية على مدار 5 سنوات في محاولة منها لتبدو شبيهة بنجمتها المفضلة وتصبح مشهورة على وسائل التواصل.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن طبيب الشابة تشو تشونا أخبرها بخطورة إجراء المزيد من العمليات.

ووفق صحيفة «South China Morning Post»، كانت تشو تشونا من مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، مهووسة بإجراء عمليات التجميل منذ أن كانت في الثالثة عشرة من عمرها لأنها أرادت أن تكون جميلة مثل الممثلة الصينية المفضلة لديها إستير يو، وكانت تحلم بأن تصبح مشهورة.

وذكرت الصحيفة أن تشو أجرت أكثر من 100 عملية جراحية، دفع والداها تكاليفها كلها.

وأفاد الصحيفة بأن والدتها أعطتها الإذن بإجراء أول عملية تجميل عملية الجفن المزدوج، عندما كان عمرها 13 عاما فقط.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت تشو مهووسة بتغيير مظهرها حتى أنها تركت المدرسة لمتابعة إجراءات طبية أخرى.

وقالت: «لقد أجريت تقريبا جميع العمليات التجميلية التي يمكن أن تخطر على بالك، بما في ذلك تجميل الأنف وحلق العظام وتوسيع العينين».

وأضافت تشو أن طبيبها حذرها من أنها لا تستطيع القيام بأي عمل آخر لتوسيع عينيها لأنها أجرت 10 عمليات من هذا القبيل، لكنها تجاهلته.

وصرحت الشابة الصينية: «أصدقائي القدامى لا يعرفونني الآن».

وذكرت الصحيفة أن والدة تشو توقفت عن دعم إدمانها ولم يوافق والدها على مظهرها الجديد.

وتصر تشو على أن هذه الإجراءات ساعدتها على أن تصبح أكثر ثقة وأبقت حلمها في أن تصبح نجمة، ومع ذلك، تقول إنها توقفت أخيرا عن إجراء الجراحة.

