تركية ترفع أغرب دعوى طلاق: زوجي يتنكر بزيّ امرأة لكسب المال

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا بأغرب دعوى طلاق ترفعها امرأة بحق زوجها، وتعاطف روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع الزوجة مؤيدين طلبها بعد اتهامه بالحصول على الأموال بطرقٍ ملتوية وغير "أخلاقية".

وفي التفاصيل، تقدّمت سيدة تركية قبل أيام برفع دعوى طلاق بحق زوجها بعدما اكتشفت أنه يتقاضى أموالا بطرقٍ "غير أخلاقية" وملتوية، بحسب ما أخبرت القاضي، إذ عمل زوجها لسنوات على انتحال شخصية امرأة على الهاتف لخداع الرجال ومن ثم العمل على استفزازهم وإرغامهم على إرسال الأموال له.

وقالت الزوجة "زوجي كان يرتدي جوارب نسائية ويتظاهر على الهاتف بأنه امرأة، كان يتكلم مع الرجال ويخدعهم عبر حساباتٍ وهمية أنشأها على مواقع التواصل الاجتماعي".

واعتبرت الزوجة أن طريقة زوجها في كسب المال تعد "فضيحة" بالنسبة لها.

وأضافت حسب "العربية.نت" "زوجي انتحل صفة امرأة كي يخدع الرجال ويرغمهم على إرسال الأموال إليه، وقد طلبت الطلاق عندما عرفت".

ووفق تصريحات الزوجة، فقد كان زوجها يتقاضى 100 ليرة تركية (نحو 4 دولارات أميركية) مقابل كل مكالمة فيديو يظهر فيها وهو يحاول إغراء الرجال بجواربه النسائية.

وقد وقع رجال من جنسياتٍ مختلفة ضحايا الرجل التركي الذي كان يقوم أيضاً بتسجيل المكالمات والتقاط صورٍ لمحادثاتهم.

ومن المقرر أن تبت محكمة تركيّة لاحقاً بطلب الزوجة التي التقطت لزوجها صورةً وهو يرتدي جوارب نسائية ويحمل رضيعاً لإيهام المتصل بأنه امرأة.