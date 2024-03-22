أحمد سعد: "كنت بجري ورا التريند وحطيت حلق .. هِيَّ جت على ودني ؟"

اعترف الفنان المصري أحمد سعد أنه انساق في إحدى الفترات وراء رغبته في أن يكون "تريند" في مجال الأزياء، في إشارة إلى ظهوره على المسرح مرتديا ملابس على شكل شبك.

وتحدث سعد، عن كواليس ارتدائه "حلق" في أذنه، الأمر الذي جعله في مرمى الانتقادات حينها من قبل الجمهور.

وقال سعد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة في برنامج بودكاست "Big Time" : "خرمت ودني ولبست حلق في وقتها وقولت يعني جت على ودني، فلما الدنيا بدأت تبقى في أحسن حال بفضل الله، والأغاني تنجح، بدأت أعمل زي باقي الناس".

وأضاف سعد أنه فكر في أن يصبح تريند بمظهره الأمر الذي استوجب بحثه عن أفضل رواد الموضة بالعالم قائلاً: "بعدين سافرت إيطاليا وشوفت أحسن إستايليست في ميلانو، وطلبت منه يلبسني أحسن حاجة، واللي عملته طبعًا كان غلط واعتذرت عنه" وذلك في إشارة إلى ظهوره على المسرح مرتديا ملابس على شكل شبك.

وتحدث سعد عن شقيقه العالم، قائلًا: "سامح أخويا عالم كبير، لكن هو الوحيد اللي ضاع فينا لو كان طلع فنان كان زمانه كسب أكتر".

وأضاف: "سامح خد أول 5 سنين في كلية علوم امتياز مع مرتبة الشرف طلع مؤتمر أخدته اليابان حضر فيها ماجستير ودكتوراه".

وتابع: "كان الأول على اليابان، وأمريكا أخدته، عملوله معمل من أهم 10 معامل في العالم، وزويل كلمه ينزل يشتغل معاه، وبعدها رجع قال أخدم مصر، دلوقتي معاه عربية 128".

وأشار سعد إلى أنه رقم 7 بين 9 أشقاء.