دخل للمستشفى بسبب المغص فوجدوا في بطنه ثعباناً حياً بطول 30 سم

أنقذ أطباء فيتناميون مؤخرًا حياة شاب عن طريق إزالة ثعبان بحر حي يبلغ طوله 30 سم من بطنه، بعد أن تسبب في حدوث ثقب في أمعائه.

وذكر موقع "أوديتي" أنه في 20 مارس، تم إدخال رجل يبلغ من العمر 34 عامًا إلى المركز الطبي لمنطقة هاي ها في مقاطعة كوانغ نينه بفيتنام، بسبب معاناته من تقلصات شديدة في البطن، مما دفع طاقم المستشفى لإجراء أشعة سينية وموجات فوق صوتية لمنطقة بطنه، مما كشف عن وجود جسم غريب، بالإضافة إلى ثقب في الأمعاء والتهاب الصفاق.

ولذا قرر الأطباء أن أفضل مسار للعمل هو إجراء عملية جراحية وإزالة الجسم المشبوه ومحاولة تخفيف الأضرار التي لحقت بأمعاء الرجل، وعند فتح بطن المريض، تفاجأ الأطباء عندما وجدوا أن الجسم الغريب كان ثعبان بحر حيًا طوله 30 سم. وبعد إزالة ثعبان البحر، شرع الأطباء في إزالة الجزء الناخر من القولون والمستقيم من الأمعاء، وهو إجراء دقيق ينطوي على احتمالية عالية للإصابة بالعدوى بسبب قربه من منطقة المستقيم.

ولحسن الحظ، تمت العملية بنجاح وحالة المريض مستقرة، وإن كان أبلغ عن انزعاج بسيط في البطن بعد العملية، لكنه لا يزال تحت الملاحظة في المستشفى.

وعندما سُئل عن كيفية وصول ثعبان البحر الكبير إلى بطنه، لم يتمكن الرجل البالغ من العمر 34 عامًا من تقديم إجابة واضحة، لكن الأطباء يعتقدون أن الحيوان الزلق تسلل إلى جسد المريض أثناء السباحة عاريا ليصل إلى القولون، حيث عض على الأمعاء، وبقي هناك.

ولم يقدم أطباء المشفى تفسيرا لكيفية بقاء ثعبان البحر على قيد الحياة في أمعاء الرجل كل تلك الفترة.