بلدة أمريكية: الرجاء غلي المياه قبل الشرب .. بسبب وجود جثة في الخزان

قللت شرطة نيويورك من خطورة اكتشاف جثة رجل في خزان مياه الشرب الرئيسي في منطقة هايلاند بارك والذي وفقا لشكوك الشرطة بقيت هناك لعدة أسابيع دون ملاحظة المسؤولين.

وقال العمدة مالك إيفانز، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، إنه تم العثور على جثة رجل والتعرف عليها في مصدر للمياه في روتشستر، نيويورك، هذا الأسبوع.وتم العثور على جثة عبد الله مويا يوم الثلاثاء في خزان هايلاند بارك بعد أن ظلت في مصدر المياه لمدة 25 يومًا. ونتيجة لاكتشاف جثة الرجل البالغ من العمر 29 عامًا، أصدرت المدينة تحذيرًا مؤقتًا ينصح القاطنين بغلي الماء قبل الاستخدام.

وأوضح إيفانز أنه منذ ذلك الحين، كان هناك "اختبار دؤوب ومستمر لم يحدد أي مخاوف فورية"، حيث تم رفع التحذير، مشيرا أن “مكتب المياه بدأ بإفراغ الخزان، وستستمر عملية التنظيف لعدة أسابيع”. وقال إن المدينة تقوم بتنظيف الخزان بانتظام، لكنهم قاموا تقريب العملية من مايو إلى مارس، حيث من المتوقع أن يستغرق الأمر "ثمانية أسابيع على الأقل". وكان مويا مفقودا منذ فبراير وشوهد آخر مرة في 18 فبراير، وفقا لقسم شرطة روتشستر. وعند اكتشاف جثته أثناء التحقيق الذي أجراه مكتب المياه، تم الكشف عن أنه دخل منطقة بوابات الخزان في 24 فبراير. “في حوالي الساعة 6:30 صباحًا، انزلق على جانب الخزان في الماء وتوفي بشكل مأساوي."

وقالت الشرطة يوم الخميس، بحسب شبكة سي بي إس نيوز: “بعد دخول المنطقة المسورة، في حوالي الساعة 6:30 صباحًا، يبدو أن السيد مويا قد انزلق على جانب الخزان، في الماء، حيث توفي بشكل مأساوي”. وقال إيفانز خلال المؤتمر الصحفي إن مويا ظل "تحت سطح الماء" الذي يبلغ عمقه عدة أمتار لمدة أقل بقليل من شهر، مؤكدا أنه كان بمفرده وأنه "لا يبدو أن هناك أي عنصر إجرامي في هذا التحقيق". ومع ذلك، قال إيفانز إن اكتشاف جثة مويا الآن "يثير بشكل واضح تساؤلات حول كيفية عدم اكتشافه في الخزان الموجود هناك لفترة طويلة". وأوضح أنه بالإضافة إلى" وجود مسامير لمنع الناس من الدخول، فإن محيط الخزان مزود بأجهزة استشعار للحرارة والحركة وكاميرات أمنية، ويتم تسييرها بانتظام من قبل موظفي مكتب المياه وأمن المدينة."

وقالت الشرطة أنها ستوضح لاحقا كيفية تسلل الضحية دون اكتشاف إلى خزان المياه، حيث أكدت قلقها القدرة على اختراق نظام المياه الرئيسي وتهديد سلامة مياه الشرب في المدينة.