توقيف «مشاغبين صغار» سرقوا مصرفاً في تكساس

أُوقف ثلاثة فتيان في سن 11 و12 و16 عاماً، أطلق عليهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لقب «المشاغبين الصغار»، بتهمة سرقة بنك في ولاية تكساس الأميركية.

وقال مكتب الـ«إف بي آي» في هيوستن في منشور عبر منصة «إكس»، «الأطفال الثلاثة متهمون بالسرقة عن طريق التهديد»، وأُودع الصبية الذين لم يُكشف عن هويتهم لكونهم من الأحداث، قيد الاحتجاز الثلاثاء.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد نشر صورة للمشتبه فيهم في أعقاب السطو على المصرف في 14 مارس، مرفقاً إياها بتعليق جاء فيه «صدقوا أو لا تصدقوا، لقد سرقوا للتو مصرف ويلز فارغو».

ونقلت محطة التلفزيون المحلية «كي تي ار كي» عن مكتب رئيس بلدية مقاطعة هاريس، قوله: إن الأطفال سلموا «تهديداً مكتوباً» إلى موظف في المصرف، ولاذوا بالفرار سيراً على الأقدام ومعهم مبلغ نقدي غير محدد.