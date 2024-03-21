سلاف فواخرجي تكشف كيف نجت من محاولة اغتيالها

كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، فقدانها لأشخاص من عائلتها وأصدقائها خلال الحرب في سوريا قائلة: "الوداع كان يومياً.. كنا نفقد أحباء وأقارب وجيران، ولكننا كنا نرفض الاستسلام للموت".

وخلال لقائها ببرنامج "حبر سري"، الذي تقدمه الإعلامية اسما إبراهيم عبر فضائية "القاهرة والناس"، كشفت فواخرجي لأول مرة عن تعرضها عدة مرات لمحاولة اغتيال موضحة "تعرضت وزوجي وأولادي أكثر من مرة لمحاولات اغتيال وكان شيئاً مرعباً، وذلك في سبيل التأثير على آرائي بشأن بلدي سوريا".

ونفت الفنانة السورية التصريح المنسوب إليها والذي يسىء للفنانات المصريات قائلة: "التصريح المنسوب لي بأني لو ركزت واشتغلت من غير ما أوقف هقعَّد ممثلات مصريات في البيت، غير صحيح وكان المقصود به الفنانات العربيات، وليس المصريات". وتطرقت فواخرجي للحديث عن القيمة الحقيقية للإنسان قائلة: "لا تكمن في الشهرة أو المال؛ بل في أخلاقه وسمعته الطيبة، الشهرة والمال ‏كلها تزول، ولن يبقى للإنسان سوى معاملته مع نفسه ومع الآخرين وأخلاقه والسمعة الحلوة".

وعن انفصالها عن زوجها الفنان وائل رمضان، أكدت الفنانة السورية عدم حدوث طلاق بينها وبين زوجها، ولكنه كان انفصالاً. كما عبرت النجمة سلاف فواخرجي، عن افتقادها الكبير لوالديها بعد رحيلهما، قائلة: "وفاة أمي اللحظة الأصعب في حياتي". وتحدثت سلاف عن تعرضها لفقدان البصر: "مررت بتجربة صعبة عند تعرضي لفقدان البصر، وكانت تجربة سيئة جداً في حياتي، وصلت لأكثر من ساعة أو ساعتين لم أتمكن من الرؤية، والسبب أن الديكور وقع عليَّ خلال التصوير".