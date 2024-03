وزنه 1.5 طن.. بيع جاموس عملاق في تايلاند بسعر خيالي

أصبح كو، وهو جاموس ماء يبلغ وزنه 1.5 طن، مشهوراً في تايلاند بعد بيعه أخيراً بسعر قياسي بلغ 18 مليون بات (حوالى نصف مليون دولار) في مزاد علني.

وكان الجاموس الضخم، واسمه الكامل كو موانغ فيت، معروفا في الأوساط الزراعية التايلاندية كحيوان للتكاثر، لكن بيعه بسعر مرتفع الأسبوع الماضي هو الذي عزز شهرته.

يبلغ طول هذا الصغير الأمهق 1.8 متر، وهو من مقاطعة فيتشابوري في غرب البلاد، ويبلغ من العمر أربع سنوات، ويزن حوالي ثلاثة أضعاف متوسط وزن أقرانه.

وأصبح كو بالفعل نجماً تلفزيونياً، إذ ظهر في إحدى حلقات المسلسل التلفزيوني الشهير "ساوند فروم ذي فيلد أوف لوف" ("Sound From The Field Of Love").

وقد استُقبل الأربعاء في مقر الحكومة، حيث ظهر في صورة بجانب رئيس الوزراء سريثا تافيسين البالغ طول قامته 1.92 متر.

وقال سريثا للصحافيين في المكان "لم أكن أعلم أن لدينا مثل هذا الجاموس الجميل".

وطلبت جمعية مربي الجواميس من الحكومة الترويج لهذه الحيوانات باعتبارها أداة "للقوة الناعمة"، حسبما أوضحت في رسالة نشرتها عبر منصة إكس.

وتنتشر جواميس الماء، المسماة أيضاً الجواميس الآسيوية البرية، في أجزاء واسعة من الريف التايلاندي، وهي تحظى بتقدير كحيوانات ضخمة وموثوق بها في المزارع، فيما ترتدي الجواميس المصابة بالمهق أهمية خاصة بسبب ندرتها.

وفي العام الماضي، باع مزارع في مقاطعة فيتسانولوك في شمال تايلاند، ثوره البالغ وزنه 1,4 طن في مقابل أكثر من 1,45 مليون دولار، وفق تقارير إعلامية.

وقال جينتانات ليمتونكول، مالك الجاموس كو، للصحافيين في مقر الحكومة "كان الشعب التايلاندي قريباً من الزراعة والجاموس، لكن أسلوب حياتنا الحالي أبعدنا عن ذلك".