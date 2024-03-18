الجفاف يهدّد موطن التكنولوجيا في الهند

تعاني مدينة بنغالور - مركز التكنولوجيا في الهند - نقصاً في المياه وسط الجفاف، ومن المتوقع أن تتصاعد الأزمة مع اقتراب الصيف.

وتقوم السلطات بإمداد سكان المدينة، الذي يبلغ عددهم 13 مليون نسمة بالمياه، باستخدام الصهاريج، إذ يؤدي نقص الأمطار إلى جفاف آلاف الآبار، حسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس.

وفرضت حكومة ولاية كارناتاكا، حداً أقصى للأسعار التي يمكن أن يفرضها مورّدو الصهاريج، لمنع رفع الأسعار.

ومدينة بنغالور موطن لصناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات في البلاد، التي تبلغ قيمتها 194 مليار دولار.

يشار إلى أن المدن الهندية تعاني بشكل متقطع نقصاً في المياه، بسبب الإفراط في استخدام المياه الجوفية وتغيّر المناخ، ما يتسبب في تحوّل في الطقس وانخفاض هطول الأمطار، التي تشتد الحاجة إليها.

ومع اقتراب فصل الصيف، ربما ترتفع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع.