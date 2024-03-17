شاب صيني يبتر ساقيه للحصول على 1.3 مليون دولار

في واقعة غريبة قام شاب صين بغمر ساقيه في دلو مملوء بالثلج الجاف لمدة 10 ساعات، زاعمًا إصابته بقضمة الصقيع أثناء قيادته دراجته النارية في منطقة باردة في تايوان.

وزعم تشانغ البالغ من العمر 24 عامًا، أنه تعرض لإصابات جسيمة تستحق تعويضًا بقيمة 1.3 مليون دولار بسبب بتر ساقيه.

وخضع تشانغ في فبراير الماضي، لعملية جراحية طارئة، وبُترت ساقاه من تحت الركبة بسبب قضمة الصقيع من الدرجة الرابعة، وهي تعفن الدم ونخر العظام، ونجح في الحصول على مبلغ 7000 دولار من شركة تأمين واحدة، ورفضت أربع شركات أخرى دفع بقية مطالبات العجز الثمانية، وأبلغت جميع الشركات الخمس السلطات عن مطالبات التأمين المشبوهة، وبلغ مجموع المطالبات 1.3 مليون دولار.

وأشار مكتب التحقيقات الجنائية في تقريره، إلى أن تايوان منطقة شبه استوائية، ولم يسبق أن سجلت بها أي حالات معروفة بقضمة الصقيع الخطيرة التي تتطلب البتر بسبب عوامل المناخ الطبيعية في الأراضي المسطحة، وأن درجات الحرارة في اليوم المعني كانت بين 6.1 درجة مئوية و17 درجة مئوية، وهي معتدلة بحيث لا تسبب قضمة الصقيع الخطيرة.

وذكر المكتب إن إصابات تشانغ أظهرت أنه لم يكن يرتدي أحذية أو جوارب وقت وقوع الحادث، وخلصت إلى أنها إصابة متعمدة، وبعد مداهمة منزله عثرت الشرطة على الدلو الذي يزعم أنه استخدمه مع صندوق من البوليسترين يحتوي على الثلج الجاف.