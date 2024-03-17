وفاة الفنان المصري فاروق عيطة

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الفنان المصري فاروق عيطة عن 70 عاما

وأكد نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي لصحيفة "الوطن" خبر وفاة الفنان فاروق عيطة، لافتا إلى أن صلاة الجنازة على عيطة ستخرج اليوم الأحد من مسجد السلام بمدينة نصر للدفن في مقابر الأسرة بمدينة نصر.

والفنان فاروق عيطةمن مواليد محافظة دمياط، وهو من مواليد 18 مايو 1954.تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وهو عضو فاعل بالمسرح القومي المصري.

بدأ مسيرته الفنية في فترة السبعينيات وقدم العديد من الأعمال التلفزيونية أبرزها مسلسل "أفواه وأرانب" عام 1978، ومسلسل "العائلة" عام 1994، ومسلسل "بشرى سارة" عام 2009، إلى جانب العديد من المسرحيات منها مسرحية "الملك لير" عام 2001.