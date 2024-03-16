مفتي مصر السابق: المكياج والتجميل مباح .. وبعض أنواع "التاتو" حلال

أثار الدكتور على جمعة، مفتي مصر الأسبق، جدلا بحديثه حول حكم الدين في عمل المرأة لـ"الوشم (التاتو) والميكروبيلدنغ".

وأثارت بعض أجوبة علي جمعة جدلا كبيرا في مواقع التواصل، حيث هاجمها البعض، في حين أكد البعض الآخر صحة كلامه عن أسئلة محددة.

وفي التفاصيل، توجهت سيدة بسؤال إلى على جمعة، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، حول حكم الدين في عمل المرأة "للوشم والتاتو والميكروبيلدنغ".

ورد علي جمعة قائلا: "هو القضية أن الدم بإجماع علماء المسلمين نجس، فبيحصل إيه في التاتو إنه بيعمل فجوة أو ثقب بتصل إلى الدم، فالدم بيملأ هذه الفجوة، ويضع في هذا الدم النجس لون وبمادة اسمها التوتيا، وفى منها ألوان كثيرة الأخضر والأزرق والبرتقالي والأحمر، وبعد كده يرسم في هذه الثقوب، زي ما رسم وبالتالي التاتو نجس البشرة، ولما يتشال بيتشال بمياه النار".

وأردف جمعة: "وبيقولوا اخترعوا حاجة متطلعش دم، ويضع فيها التوتيا، إذا مكنش فيها دم مباحة، ولو فيها دم يبقى لا تجوز، وبلاش يختلط الحلال بالحرام، فهذا ليس حاجة لنا فيها".

وأردف: "المكياج مباح لأنه تجميل وليس تغييرا في خلق الله، وعلى ظاهر البشرة، وليس في طبقات الجلد ولا يصل إلى الدم، وكذلك الرجال والنساء يضعون الكحل، وهذا نوع من التجميل".

كما توجهت سيدة بسؤال إلى علي جمعة، قالت فيه: "الإكستنشن (تركيب الشعر الإضافي) حرام من باب الغش، ودلوقتي بقت واضحة وعارفين مين اللي عامل ولا مين لأ؟"

ليجيب جمعة بالقول: "الواقع لا يفرض علينا الأحكام، ومش عشان انتشر حاجة معينة في الفعل فنعمله، وفي جانب أخر نفسي، طيب البنت بتعمل كدا ليه؟ لو متزوجه وبإذن الزوج تعمل اللي عايزاه، لو مش متزوجة فهي بترسل رسالة مخالفة للحقيقة، وعندما يراها الشاب ويظن أنها على قدر من الجمال الخلقي فهي تظهر على غير الحقيقة".

واستطرد: "التريقة اللي البنات خدوها من كدا كثيرة من الشباب، فيقولوا هي بتدخل الحمام تغسل وشها وتطلع حنفي، مش بتشوفوا الكلام ده ولا ايه؟" متابعا: "البلاوي دي بتدخل البنت في ألم، البنت لما أقولها أنت حلوة، فربنا خلقها إنها تحب هذا المعني، مردفا: إحنا بنوهم البنت بمتعة زائلة، والشريعة طالبة مني أعمل أعمال معينة وأمتنع عن أعمال معينة فالقصد في النهاية سعادة الدارين، وعايز البنت تبقى سعيدة دايما وسوية النفس".

وعن عمليات التجميل، قال علي جمعة: "كثير من الناس يشغل بالهم قضية تتعلق بالتجميل، ولما النبي أمرنا فى أصل الدين بالنظافة والتجمل، وكان أجمل الناس، والنبي كان عالي القدر والجمال، والإنسان يجب أن يكون في هيئة يحسن النظر إليه، وفى نفس الوقت نهانا عن التكبر وعن تغيير خلق الله والتدليس والغش.. في ناس بتقول إن هيئته تثير التنمر، فيريد أن يعمل عملية تجميل فإذ به يغير خلق الله، وكان لا بد من التوضيح بأن الجمال مطلوب، ولكن العدوان على خلق الله محرم".

جدير بالذكر أن برنامج "نور الدين" يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه الناس وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دوما ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم في حيرة، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة.