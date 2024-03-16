حريق يلتهم موقع تصوير مسلسل "المعلم" باستديو الأهرام في مصر

اندلع حريق ضخم، في الساعات الأولى من فجر السبت، في "استديو الأهرام" الواقع في شارع "خاتم المرسلين" بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت وسائل اعلام مصرية إن الحريق بدأ في موقع تصوير مسلسل "المعلم" الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، والتهم ديكور المسلسل بالكامل.

وذكرت أن النيران امتدت إلى المباني المجاورة التي احترقت بعضها بالفعل، في الوقت الذي قطعت فيه السلطات خطوط الكهرباء والغاز عن المنطقة.

ويقع "استديو الأهرام" وسط منطقة سكانية مزدحمة تعج بالمباني السكنية، وتجاوره محطة وقود تسمى "بنزينة الريان"، وهو ما أثار مخاوف من وصول النيران لمنطقة أبعد قد تسبب كارثة أكبر.

ويعتبر "استديو الأهرام" واحداً من أقدم وأعرق استديوهات التصوير في الوطن العربي.