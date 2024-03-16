«القارئ الصغير» تعزّز ارتباط الأطفال بالقرآن الكريم

تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وفي إطار حملة «رمضان في دبي»، كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن إطلاق مبادرة «القارئ الصغير»، التي ستُقام في مجالس أحياء دبي التابعة للهيئة، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وتستمر على مدار أيام الشهر الفضيل.

وتسعى المبادرة إلى استثمار أيام الشهر الفضيل في تعزيز ارتباط الأطفال بالقرآن الكريم وتحسين قدرتهم على تلاوته وتجويده وتدبّر معانيه، بما يتناسب مع مرحلتهم العمرية.

حلقات تلاوة وتجويد

وفي سياق الحملة التي انطلقت هذا العام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وما تشمله من فعاليات مجتمعية متنوّعة على مدار الشهر الفضيل، تتضمن المبادرة تخصيص حلقات تلاوة وتجويد للأطفال من الذكور والإناث بحسب عمرهم تُقام في مجالس الخوانيج وأم سقيم وحتّا، ويشرف عليها نخبة من المقرئين المعتمدين من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وتسعى لإكساب الأطفال معاني الارتباط بالقرآن الكريم، وما يمنحه من مشاعر الراحة والطمأنينة.

مفاهيم التعلّم

وقالت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي حصة بنت عيسى بوحميد، إن المبادرة تأتي حرصاً من هيئة تنمية المجتمع على غرس مفاهيم التعلّم لدى الأطفال، وإكسابهم القدرة على تلاوة القرآن الكريم بشكل صحيح وتعينهم على فهم معانيه، لافتةً إلى أن رمضان هو شهر القرآن وتلاوته من أفضل العبادات التي يجب أن يتدرب عليها الطفل في عمر صغير.

مفاهيم وقيم

وأوضحت قائلة: «تشكّل مجالس الأحياء منبراً لتأصيل أهم المفاهيم والقيم المجتمعية ولتعليم الناشئة ثقافتنا وتقاليدنا، وتحتفي مجالس أحياء دبي بشهر رمضان حيث تزيّنت مبانيها، وتشغلها بشكل يومي لقاءات وفعاليات منوعة تجسّد معاني الشهر الفضيل. وتُعد مبادرة القارئ الصغير إحدى المبادرات التي وجهتها الهيئة لأطفالنا في أعمار مبكرة وفي أعمار يتشوقون فيها للتعرّف على المعاني الروحانية للشهر الفضيل».

مقرئون مُعتَمدون

وأضافت: «يُشرف على تعليم الأطفال التلاوة والتجويد نخبة من المقرئين المُعتَمدين من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وذلك في إطار تعاوننا المستمر مع الدائرة، حيث سيتولى المشرفون إكساب الأطفال مهارات التلاوة الصحيحة، بما يتناسب مع قدراتهم وأعمارهم».

في بيتنا صائم

وبهدف تشجيع الأطفال الذين يصومون لأول مرة، خصصت الهيئة مبادرة «في بيتنا صائم»، حيث تهدف من خلال هذه المبادرة إلى استقطاب الصائمين الصغار لحضور جلسات التلاوة، بما يسهم في تشجيعهم ومساعدتهم على شغل أوقاتهم في فترة الصيام، حيث سيتم في نهاية رمضان تكريم الصائمين الصغار الجدد تشجيعاً لهم.

ويمكن للراغبين في إلحاق أبنائهم بمبادرة «القارئ الصغير» أو «في بيتنا صائم» التواصل مع هيئة تنمية المجتمع على الرقم المجاني 8002121، لتسجيل اسم الطفل وعمره ومكان سكنه ليتم توزيع الأطفال على المجالس المشاركة.

مبادرات لأفراد الأسرة

تستمر حلقات القارئ الصغير من 15 مارس وحتى 7 أبريل من الساعة الرابعة حتى الخامسة عصراً، بحسب جدول يتم تحديده لكل مجلس للذكور والإناث. وتتضمن فعاليات الهيئة في رمضان مبادرات مخصصة لكل أفراد الأسرة من النساء وكبار السن والأطفال وفعاليات للجاليات، علاوة على الفعاليات الخاصة بأصحاب الهمم.

رمضان في دبي

حملة «#رمضان_في_دبي» يشرف على تنفيذها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بتنسيق المظاهر الاحتفالية بشهر رمضان المبارك، بالشراكة مع عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة في دبي، بما في ذلك الفعاليات المجتمعية المختلفة التي يختص بها الشهر الفضيل، وذلك في أول مرة يتم فيها جمع الأنشطة والفعاليات والمبادرات الرمضانية في إطار موحد يكفل أعلى مستويات التنسيق في ما بينها لضمان أن يكون الاحتفاء بالشهر الفضيل على أكمل وجه ممكن.

. المبادرة طوال الشهر الفضيل، وتستهدف الأطفال بين عمر 7 و11 سنة.

. «في بيتنا صائم» تشغل أوقات الصائمين الصغار بتشجيعهم على حضور جلسات تلاوة القرآن الكريم.