«مجالس الشورى».. بوابة الأبناء للمشاركة وخدمة المجتمعأسرتنا

تسهم مجالس الشورى في الشارقة ضمن مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في إعداد الأطفال والشباب للمشاركة المجتمعية، وتنمية مهارات الحوار والقيادة وتحمُّل المسؤولية. وتبرز أهمية هذه المجالس من خلال أعمال شورى أطفال الشارقة وشورى شباب الشارقة، التي عُقدت تحت عنوان «الأسرة والقيم الإماراتية»، ضمن شعار «خدمة المجتمع قيادة»، بما يعزّز دور الأسرة في ترسيخ القيم الوطنية وإعداد أجيال قادرة على خدمة المجتمع.

وتبرز تجربة الأشقاء سالم وسعود وسيف الكعبي نموذجاً عائلياً مميزاً للمشاركة المجتمعية، إذ يجمعهم الانتماء إلى مجالس الشورى في الشارقة، رغم اختلاف مراحلهم العمرية وأدوارهم. ويشارك سالم وسعود في شورى شباب الشارقة، للإسهام في مناقشة قضايا الشباب وطرح أفكارهم وتطلعاتهم، فيما يُمثل شقيقهما الأصغر سيف صوت الأطفال في شورى أطفال الشارقة، معبّراً عن آرائهم واحتياجاتهم.

وتعكس هذه التجربة أهمية إتاحة الفرصة للأطفال والشباب للمشاركة في الحوار المجتمعي، بما يسهم في صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم القيادية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، إلى جانب ترسيخ قيم التعاون والمسؤولية والانتماء الوطني، وتؤكد التجربة كذلك دور الأسرة في تشجيع الأبناء على الانخراط في البرامج والمبادرات التي تتيح لهم التعبير عن آرائهم والمشاركة في خدمة المجتمع، بما يعزز لديهم الشعور بالمسؤولية ويهيئهم للإسهام في مسيرة التنمية، انطلاقاً من القيم الإماراتية التي تُشكّل أساساً في بناء الأسرة والمجتمع.

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