طفل يولد بذيل طوله 10 سم .. والأطباء عاجزون عن الحل

قالت وسائل إعلام صينية أن طفلا وُلد بذيل طوله عشرة سنتيمترات في حالة طبية نادرة للغاية في الصين.

وقام طبيب الأطفال الدكتور لي بتحميل لقطات للذيل عبر الإنترنت بعد ولادة الطفل في مستشفى هانغتشو للأطفال. ووفقا للدكتور لي، فإن النمو غير المعتاد من المحتمل أن يكون نتيجة حبل شوكي مربوط لدى الطفل.

وأضاف الطبيب أن التصوير بالرنين المغناطيسي للحبل الشوكي أكد هذه الشكوك في وقت لاحق. وشرح أن الحبل الشوكي المربوط هو حالة يرتبط فيها الحبل الشوكي بشكل غير طبيعي بالأنسجة المحيطة، عادة في قاعدة العمود الفقري.

وفي الوضع الطبيعي، يطفو الحبل الشوكي بحرية داخل القناة الشوكية، مما يسمح بالحركة والوظيفة الطبيعية. ومع ذلك، في حالات الحبل الشوكي المربوط، تكون هذه الحركة مقيدة، مما قد يؤدي إلى مشاكل عصبية مختلفة.

ومن اللافت للنظر أن هذه الحالة ليست المرة الأولى التي يولد فيها طفل بذيل في الصين. ففي عام 2014، وُلد نيو نو البالغ من العمر خمسة أشهر وهو يعاني من تشقق في العمود الفقري، وهو اضطراب خلقي في النمو يترك فجوة في العمود الفقري. وفي غضون أيام من ولادته، لاحظت والدته المذهولة أن ذيلا بدأ في النمو لديه، واستطال إلى عشرة سنتمترات في الطول.

وخوفًا على مستقبل ابنها، حثت والدة الطفل الجراحين في تشانغشا، الصين، على إيجاد طريقة لإزالته. لكنهم رفضوا إجراء العملية، وقالوا إنه لا يوجد شيء يمكنهم فعله للطفل لأن الذيل متصل بجهازه العصبي وإزالته ستترك ضررًا دائمًا وفق ما ذكرت صحيفة "مترو".

ولم يتضح فيما إن كانت الحالة الأخيرة مشابهة وفيما إن كان على الطفل أن يحيا بقية حياته مع وجود الذيل أم لا.