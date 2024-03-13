مشاهدة حفل «الأوسكار» في أعلى مستوياتها خلال 4 سنوات

أفادت شبكة «دي.إي.إس دوت إن»، المملوكة لـ«والت ديزني»، أول من أمس، بأن حفل توزيع جوائز الأوسكار، الأحد الماضي، اجتذب نحو 19.5 مليون مشاهد على قناة «إيه.بي.سي»، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات.

وزاد عدد المشاهدين قليلاً على العام الماضي، عندما شاهد 18.8 مليون شخص أعلى جوائز صناعة السينما.

ويشكل هذا المعدل تقريباً ضعف عدد متابعي الأوسكار خلال فترة «كوفيد-19»، حين شاهد الاحتفال 10.4 ملايين شخص، ولكن أقل بكثير من 40 مليون مشاهد حققها الحدث قبل 10 سنوات.

وخلال الأعوام الأخيرة، تراجعت نسبة مشاهدة حفل الأوسكار، في ظل المنافسة الجديدة من منصات البث التدفقي وشبكات التواصل الاجتماعي.

وفاز فيلم «أوبنهايمر»، وهو فيلم للمخرج كريستوفر نولان، يتناول السباق لبناء أول قنبلة ذرية، بسبع جوائز، من بينها أفضل فيلم وممثل.

ونال فيلم «بور ثينغز» أربع مكافآت، بينها أفضل ممثلة لإيما ستون.