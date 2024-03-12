مسلسل «الخن».. ماضي الكويت يضيء شاشة «دبي»

أحداث درامية مشوقة يطل بها المسلسل الكويتي «الخن» ويفتح بها أرشيف الماضي، طارقاً أبواب العلاقة بين الكويت وزنجبار، فيما تسير الأحداث التي تقع في أربعينات القرن الماضي على خط التجارة البحري بين البلدين، عبر حكاية طفلة صغيرة تنتمي إلى منطقة زنجبار، تضطر إلى الهرب خوفاً من جشع أشقائها وطمعهم في ورثة والدها التاجر الذي يرتبط بعلاقة جيدة مع تجار الكويت، لتجد نفسها على متن سفينة تعمل على خط التجارة البحرية بين الكويت وزنجبار، ما يشكل بالنسبة لها طوق نجاة، إذ تستشعر الدفء والأمان في حضن الأسرة الكويتية.

ويُعدّ مسلسل «الخن» - الذي يعرضه تلفزيون دبي طوال أيام الشهر الكريم من إنتاج شركة «سفن ستايل» الكويتية، بالتعاون مع شركة «أكتيف ميديا للإنتاج والتوزيع الفني» الإماراتية - أضخم إنتاج تراثي، ويتميز بديكوراته الخاصة ومواقع تصويره التي تمت داخل مدن تراثية جديدة ومتكاملة الأركان، تم تشييدها خصيصاً بهدف تجسيد صورة الكويت وزنجبار في نهاية الأربعينات من القرن الماضي. كما يمتاز المسلسل بحبكته الدرامية التي انطلقت من فكرة الكاتبة نوال الفيلكاوي، بينما نسج أحداثها الثنائي بدر الجزاف، ومحمد العنزي اللذان أسهما في ابتكار العديد من المحاور والأحداث الإضافية التي أثرت الفكرة، فيما تولى دفة إخراج العمل حسين دشتي، المعروف بقدرته على تقديم حلول بصرية مبتكرة.

وأكد مؤسس ومدير عام شركة «أكتيف ميديا للإنتاج والتوزيع الفني»، المنتج الإماراتي محمد حسين، أن المسلسل يمثل ثمرة التعاون مع شركة «سفن ستايل» في السنوات الثلاث الأخيرة التي شهدت رفد الدراما الخليجية بمجموعة من أهم الإنتاجات، ومنها «نوح العين» و«عزيز الروح». وقال: «يُعدّ مسلسل (الخن) إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل شركتي (أكتيف ميديا) و(سفن ستايل)، ولإنجازه تم تأمين كل الخدمات الإنتاجية عالية الجودة، وتمكنا من بناء قرية تراثية ذات طابع كويتي، إضافة إلى ديكورات خاصة بالمدينة الزنجبارية، تحت إشراف مهندس ديكور متخصص في هذا الجانب، كما تم توفير ما تحتاج إليه هذه المدن من دعم لوجستي بالكامل، بهدف تقديم عمل مميز قادر على الارتقاء بالذائقة الفنية للجمهور، ويتمكن في الوقت نفسه من فتح الآفاق أمام الدراما الخليجية».

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع فريق من التقنيين الفنيين، من بينهم مصمم الماكياج داريوش صالحيان، الذي يمتلك رصيداً عالياً من التجارب الدرامية، إلى جانب عدد من المبدعين في مجالات التصوير والأزياء والديكور والمونتاج والموسيقى التصويرية، لضمان إنتاج عمل يتلاءم مع الحقبة الزمنية التي تدور فيها الأحداث.

وتشارك نخبة من نجوم الكويت والخليج في تجسيد أحداث «الخن» وراء الكاميرا، إذ تربع الفنان محمد المنصور على عرش بطولة المسلسل، ويرافقه الفنانون: حسين المنصور وأسمهان توفيق وجمال الردهان وخالد البريكي ومرام وجمعان الرويعي وسماح وحسن إبراهيم وفيصل الدوخي وهيلدا ياسين، وآخرون.

محمد حسين:

• سعينا إلى تقديم عمل مميز قادر على الارتقاء بالذائقة الفنية للجمهور، ويفتح الآفاق أمام الدراما الخليجية.

مرحلة جديدة

قال المشرف العام والمنتج، منصور حسين المنصور، إن مسلسل «الخن» يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الدراما الكويتية، موضحاً أن «العمل يرتكز على تعاون كويتي - إماراتي بنّاء، ما يشرع الأبواب أمام مزيد من التعاون الفني المستقبلي يسهم في إثراء الدراما الخليجية، ويعزز من صناعة الإنتاج التلفزيوني والمحتوى الإعلامي ويقدمه وفق معايير عالية المستوى».