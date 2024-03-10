تنمروا على ابنها فانتقمت شر انتقام

قامت أم طالب يتعرض للتنمر باستمرار بالانتقام من أحد المتنمرين بإعطائه مشروبا قاده للمستشفى وأدى لتوقيفها بسبب تعريضها صحة الطالب المتنمر للخطر.

وألقت الشرطة القبض على أم من تكساس بعد أن أعدت مشروبًا لأحد المتنمرين على ولدها مما أرسله إلى المستشفى، وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة بيكسار.

وقامت جينيفر روسي، 45 عامًا، بإعداد خلطة من عصير الليمون والخل والملح ومشروب طاقة معًا ووضعتها في زجاجة رياضية، ثم طلبت من ابنها أن يعطيها لزميله الذي اعتاد على سرقة طعامه في مدرسة ليجاسي التقليدية في ألامو رانش، بولاية تكساس، وفقًا لإفادة خطية من مذكرة الاعتقال حصلت عليها محطة KSAT التابعة لقناة ABC News في سان أنطونيو.

وقال بيان مكتب العمدة بشأن الحادث أنه عند وصول الطفل المتنمر إلى المدرسة، أخذ مشروب الطالب الضحية وشربه أثناء درس التربية البدنية. وقال مسؤولو الشرطة إنه بعد وقت قصير من تناول الطفل المشروب، بدأ يعاني من الغثيان والصداع وتم نقله إلى المستشفى.

بدوره أرضح مكتب عمدة مقاطعة بيكسار في بيانه أنه "على الرغم من أن محتويات المشروب لم تكن سامة، إلا أن الحادث أدى إلى نقل طفل إلى المستشفى". وأبلغ موظفو المستشفى المحقق أن الطفل الضحية يحتاج إلى مراقبة طبية إضافية وسيخرج في النهاية من المستشفى.

وقال المسؤولون إنه من خلال التحقيق، تبين أن والدة الطالب صاحب المشروب "قامت بخلط محتويات المشروب عمدًا لمنع سرقة مشروب ابنها في المدرسة من قبل طلاب آخرين".

واحتجزت الشرطة المرأة بانتظار استكمال التحقيق وفقا للمحطة.