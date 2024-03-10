«البنتاغون»: لا يوجد دليل على زيارة كائنات فضائية للأرض

أكدت وزارة الدفاع الأميركية عدم وجود أي دليل على زيارة كائنات فضائية للأرض، ولا جهود للحفاظ على سرية المعلومات بشأن ذلك.

جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس.

ويفيد التقرير بأن العديد من المشاهدات لـ«ظواهر شاذة غير محددة»، المعروفة باسم «جسم طائر مجهول»، (يو.إف.أو)، مازالت بحاجة إلى تفسير علمي. ومع ذلك، في الغالبية العظمى من الحالات، هناك ببساطة نقص في البيانات التي يمكن الاستفادة منها في هذا الصدد.

وأضاف التقرير أن «توفير الموارد والموظفين لتنفيذ تلك البرامج، تتسم إلى حد كبير بأنها غير منتظمة ومتفرقة، ما يمثل تحدياً لجهود التحقيق، ويعرقل النقل الفعال للمعرفة، ما يجعل التحقيقات أكثر صعوبة».