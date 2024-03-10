طباخ «الأوسكار» جاهز للوليمة الـ 96

يسابق الطباخ الشهير كامل جواشيد الوقت، لتقديم المأكولات الخفيفة التي سيتناولها ضيوف حفل جوائز النسخة 96 من «الأوسكار»، في مقدمتهم كبار نجوم هوليوود الذين سيتوافدون إلى الحدث السينمائي الأبرز في العالم. وأعلن جواشيد أنه على أتم الاستعداد لهذه المناسبة الكبيرة التي تمثل تحدياً كبيراً لأي طباخ، نظراً إلى سيل التقييمات التي ستظهر على مواقع التواصل سلباً وإيجاباً، وقد اختار جواشيد تقديم معجناته وحلوياته وحتى أطباق السلمون على شكل درع «الأوسكار»، مطلقاً مقولة: «إن لم تظفر بالجائزة يمكنك أن تأكلها».