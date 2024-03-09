مهرجان الشيخ زايد في كتاب «غينيس» بأرقام قياسية جديدة

وثق مهرجان الشيخ زايد 2023-2024، المقام بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، رسمياً في النسخة الجديدة من كتاب غينيس للأرقام القياسية 2024، من خلال العديد من الأرقام القياسية المتنوعة التي حققها وسجلتها الموسوعة خلال فعاليات وأنشطة النسخة الأكبر في تاريخ المهرجان، والتي امتدت على مدار 114 يوماً متواصلة مليئة بآلاف الفعاليات الجماهيرية والعروض الكبرى العالمية.

وحقق مهرجان الشيخ زايد خلال الأعوام الثلاثة الماضية 10 أرقام قياسية عالمية في موسوعة «غينيس»، ما يعد إنجازاً عالمياً كبيراً يعزز من مكانة المهرجان كملتقى عالمي للحضارات والثقافات وكوجهة أولى للترفيه في العالم.

وخلال حفل خاص أقيم في ساحة المهرجان، احتفاءً بهذه الإنجازات والانضمام والتوثيق في الكتاب العالمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، سلم ممثلو «غينيس» اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد، الشهادات الخاصة بهذه الإنجازات التي سجلتها الموسوعة خلال فعاليات وأنشطة المهرجان، ومنها رسم أكبر شعار جوي تم تشكيله بواسطة طائرات «الدرون» في العالم، والذي ستتم إضافته وتدوينه في الصفحة الرابعة من النسخة الجديدة من الكتاب السنوي 2024 للموسوعة العالمية. ويُعد كتاب موسوعة «غينيس»، كتاباً مرجعياً يصدر سنوياً، ويرصد الأرقام القياسية العالمية المعروفة التي تم تسجيلها وتحطيمها على مستوى العالم.

وشهد مهرجان الشيخ زايد ضمن فعالياته وأنشطته العالمية، للاحتفال بعام 2024 تسجيل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة «غينيس»، من خلال عروض الألعاب النارية الكبرى التي استمرت لمدة 40 دقيقة متواصلة، وحطمت ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة «غينيس» من حيث الكمية والوقت والشكل، كما شهد المهرجان تسجيل رقم قياسي جديد أيضاً من خلال أكبر شعار جوي تم تشكيله بواسطة طائرات الدرون.