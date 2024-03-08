ممثل صيني يحترف التخفي بدور متسول ويجني مدخولاً لا يصدق

على مدى السنوات الـ 12 الماضية، كان الممثل الصيني المحترف لو جينغانغ يكسب رزقه من خلال لعب دور متسول فقير في منطقة ذات مناظر خلابة شهيرة، فيجمع المال والطعام من المواطنين الطيبين، دون أن يؤدي أكثر من محاولة استعطافهم.

وغالبا ما يعتقد الناس الذين يشاهدون جينغانغ أنه لم يكن سوى متسول فقير يتطلع إلى تغطية نفقاته، ولكن هذا فقط لأنه جيد حقًا في عمله وفقا لوسائل التواصل التي باتت تهتم به مؤخرا.

فهو ممثل محترف يلعب دور المتسول في منطقة حديقة تشينمينغ شانغهاي في مقاطعة خنان الصينية على مدار الـ 12 عامًا الماضية. وبفضل وجهه المغطى بالأوساخ، وعينيه الحزينتين، وملابسه المتواضعة، أتقن الرجل فن إقناع السائحين بإعطائه ما في جيوبهم لمساعدته.

ووفقا لموقع "أوديتي" فإن مهاراته في التظاهر بأنه فقير، لا تعني في الواقع أنه كذلك. إذ يقال إن الممثل الموهوب يكسب ما يصل إلى 70 ألف يوان (9730 دولارًا) شهريًا، بالإضافة إلى كمية طعام أكثر مما يمكن أن يتناوله.

ويبلغ متوسط الراتب الشهري في الصين حاليًا حوالي 29000 يوان (4000 دولار)، مما يجعل لو جينجانج واحدًا من الأفراد الأعلى دخلاً في الدولة الآسيوية. وذهب البعض إلى حد وصفه بأنه أغنى متسول في الصين، وهو أمر غير صحيح من الناحية الفنية لأنه ممثل محترف يلعب دور المتسول من أجل الربح.

وينقل الموقع عن جينغانغ قوله إنه اختار هذا المسار الوظيفي غير العادي لأنه أحب أداء هذا الدور، وأن عائلته التي لم تدعمه في البداية، غيرت آراءها بعد أن رأوا أنه كان يكسب مبلغًا شهريًا جيدًا جدا.

ومع مرور الوقت وتكيف لو جينغانغ مع دوره اليومي والأداء الذي جعله مؤخرًا أحد مشاهير الإنترنت، وأصبح أفضل بشكل متزايد في جذب تعاطف الناس وأموالهم. فملابسه المتواضعة، والتعبير الحزين على وجهه غير المغسول، وتوسلاته، كلها تخلق صورة تجعل الناس ينقبون في جيوبهم لمساعدته.

ورغم ذلك أثار الراتب الشهري الذي يتقاضاه جدلا ساخنا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب معظمهم عن حسدهم لوضعه.

وكتب أحد الأشخاص معلقا: "إنه أكثر سعادة مني، فأنا المتسول الحقيقي". وعلق شخص آخر قائلاً: "أريد أن أترك وظيفتي وأصبح متسولاً".

ومن المثير للاهتمام أن لو جينغانغ حذر الناس من القدوم إلى حديقة تشينمينغ شانغهاي لتجربة حظهم كمتسولين، حيث سيجدون صعوبة في التنافس مع تصرفاته التي تم التدرب عليها جيدًا وفق ما قال.