تفاصيل إنهاء خلاف ثأري استمر 22 عاما وقتل فيه 14 شخصا في مصر

أنهت الأجهزة الأمنية في مصر بالتنسيق مع لجنة المصالحات العرفية خلافا ثأريا استمر 22 عاما وقتل فيه 14 شخصا في محافظة المنيا بصعيد مصر.

وبحسب صحف مصرية، قتل 11 شخصا في مشاجرة بين عائلتي "الغولات وأولاد جودة"، بالإضافة إلي 3 تصادف وجودهم وقت المشاجرة بقرية الروضة مركز ملوي بسبب النزاع على قطعة أرض زراعية حيث تم تقديم 5 أكفان وشرط جزائي قدره 10 مليون جنيه في حضور عدد من نواب البرلمان.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2002 إثر نشوب مشاجرة بين عائلتي الغولات وأولاد جودة بقرية الروضة مركز ملوي، بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن مقتل أحد أفراد العائلة الثانية، وتجددت المشاجرة بين الطرفين داخل مقهي فقتل 7 أشخاص و3 آخرين تصادف وجودهم وقت المشاجرة وإحداث عاهة مستديمة لآخر.

وتم التوفيق بين أطراف العائلتين وأسر الـضحايا الثلاث الآخرين، الذين لقوا مصرعهم بالخطأ، وتم التوصل لاتفاق بإنهاء النزاع، وتم عمل سرادق كبير تحت مظلة الجهود الأمنية ولجنة المصطلحات وعدد من نواب البرلمان، ضم حوالي 10 آلاف من أهالي القرية مركز ملوي.