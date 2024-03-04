عروس مصرية تنفجرغاضبة في وجه المأذون لسبب غريب ( فيديو )

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل عروس مصرية انفعلت على المأذون، بعد أن طلب منها أن تبصم بشكل صحيح على عقد القران، بطريقة لم تعجبها.

وانفعلت العروس على المأذون المسؤول عن عقد قرانها على عريسها خلال حفل الزفاف، نظرًا لأنه رفع صوته عليها، ما دفعها للعصبية والانفجار بوجهه، اعتراضاً منها على طريقته في التعامل معها.

وظهرت العروس في مقطع الفيديو خلال الخطوة الأخيرة من عقد قرانها وخلال وضع بصمات الزوجين على عقد الزواج، ليأمرها المأذون بأن تضع البصمة في منتصف صورتها بالضبط، وتشير له العروس ضاحكة في البداية بأن هذا ما فعلته.

وأظهر الفيديو العروس وهي تجلس على طاولة أثناء كتابة عقد القران، وهي تبصم على وثيقة الزواج بينما يطالبها المأذون بالضغط على العقد لتظهر البصمة بشكل واضح، إلا أنها انفعلت بعد قليل وانفجرت عصبيتها وهي تصرخ قائلة: "أنت بتزعق ليه، بيزعق ليه دا، متزعقليش"، مشيرة إلى أنها تبصم بطريقة صحيحة.

وانتقد البعض رد فعل العروس الذي اعتبروه عنيفا، بينما دافع الآخرون عنها مبررين أن المأذون أفسد يومها المميز، فعلقت إحداهما قائلة: هي مش عصبية، وعندها حق، بيزعقلها ليه؟.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، حيث اعتبر البعض أن العروس على حق، فيما رأى آخرون أن تصرفها خاطئ.

وعلق أحدهم قائلا: "ليه يصرخ عليها بأجمل أيامها"، وأضاف آخر: "العروسة المفروض ما حدش يزعلها ومش من حق المأذون يزعأ عليها".