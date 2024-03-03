مدينة يابانية تنبّه على فرز القمامة بـ 7 لغات

تعتزم مدينة يابانية أن تطلب من أصحاب المجمعات السكنية الجديدة، ذات الغرفة الواحدة، وضع قواعد فرز القمامة والتخلص منها، بسبع لغات اعتباراً من أبريل، في محاولة لمساعدة السكان الأجانب على تجنب القيام بأخطاء من شأنها أن تتسبب في خلافات مع الجيران.

وتنبّه مدينة كاواجوتشي التي تضم أكبر عدد من السكان الأجانب، على القواعد باليابانية والإنجليزية والصينية، لكنها قررت أيضاً إضافة اللغة الفيتنامية والتاجالوج والتركية والكورية.

وأفادت حكومة كاواجوتشي بأن المدينة تضم 43 ألفاً و128 أجنبياً، أي نحو 7% من إجمالي سكانها.

ويعتبر الكثيرون قواعد فرز القمامة وإعادة التدوير اليابانية معقدة ومحيرة، لاسيما لمن لا يفهمون اللغة، أو الوافدين الجدد، حيث يتم جمع أنواع مختلفة من القمامة في أيام معينة من الأسبوع، وتطلب الكثير من المناطق غسلها وفرزها وإعدادها وفق معايير لا يفهمها سوى السكان المحليين.