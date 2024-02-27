تحذيرات من تكاثر الفئران بصورة مخيفة في سنغافورة

لدى مديرة شركة أوريجن إكسترمينيتور المحلية لمكافحة الآفات في سنغافورة، ديان بابتيستا، قصة تتعلق بالفئران تبدو كأنها حبكة من فيلم رعب، إذ ذكرت صحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية أنه تم استدعاء فريق بابتيستا بعد رؤية القوارض في سوق للمواد الغذائية الطازجة. وتحسباً لأن هذه الأخبار قد تكون مضرة بنشاط السوق، نصب أصحاب الأكشاك فخاخاً وأقفاصاً.

وأضافت بابتيستا: «أصبح الوضع مضحكاً عندما لم يتمكن الأشخاص من تذكر ما وضعوه من أفخاخ وأقفاص ولا أين وضعوها، كما أنهم لم يعرفوا ماذا يفعلون حين يتم الإمساك بجرذ».

وتعد الفئران المنزلية على الرغم من صغر حجمها كثيفة التوالد، قادرة على ولادة 20 في كل مرة، ونظرياً يمكن أن تتزايد أعدادها من فأرين إلى مليوني فأر خلال 24 شهراً في بيئة خالية من الحيوانات التى تفترس الفئران وفي ظل عدم وجود تدخل بشري.