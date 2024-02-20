إطلاق مسبار ياباني لرصد «النفايات الفضائية»

أعلنت شركة يابانية، أمس، أنها نجحت في إطلاق ما وصفته بأنه أول مركبة فضائية تتولى رصد قطع «النفايات الفضائية» الآخذ عددها في التزايد في المدار، حيث يمكن أن تكون خطرة.

وأوضحت شركة «استروسكايل» اليابانية الخاصة أن مهمة المسبار الذي سمّي «أدراس - جاي» تتمثل في العثور على قطع حطام الصاروخ الياباني H-IIA التي تطفو في الفضاء منذ 15 عاماً، والعمل على فحصها.

وسيقترب «أدراس - جاي» من هذا الموقع، ويتمركز على «مسافة آمنة»، ثم يجمع صوراً لتقييم حركات الطبقة العليا من الصاروخ وحالتها. واختيرت هذه المركبة الفضائية للمرحلة الأولى من برنامج جاكسا، الذي يهدف إلى إزالة الحطام الكبير العائد لمركبات يابانية من الفضاء، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتتراكم النفايات منذ بداية عصر الفضاء، كالأقمار الاصطناعية المستهلكة، وقطع الصواريخ، وحطام الاصطدامات، لكنّ المشكلة اتسعت وتسارعت في العقود الأخيرة.

وأشارت تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية إلى أن في المدار نحو مليون قطعة يفوق قياسها سنتيمتراً واحداً، هي عبارة عن حطام أقمار اصطناعية أو صواريخ، يكفي حجمها «لتعطيل مركبة فضائية».