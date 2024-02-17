أزمات تُربك المشهد الدرامي لرمضان 2024

حالة من الارتباك فرضت نفسها على خريطة دراما شهر رمضان المقبل في مصر، عزاها القائمون على صناعة الدراما إلى عدد من العوامل أبرزها الأزمة الاقتصادية الحالية التي تشهدها مصر، والانشغال بالتصوير للسينما، وغياب نص مناسب، وهو ما سبّب انسحاب وتأجيل عدد من الأعمال التي سبق أن تم الإعلان في وقت سابق عن مشاركتها في موسم 2024.

عدد من النجوم وصناع الدراما أكدوا في تصريحات لهم أن الأزمة الاقتصادية كان لها تأثير كبير في خروج أعمال فنية من سباق الدراما الرمضانية هذا العام، وتأجيل تصويرها نظراً لما تحتاجه من ميزانية ضخمة، منها مسلسل «11 سبتمبر»، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمود كامل وبطولة هاني سلامة، والذي خرج من سباق رمضان 2023 بسبب ضخامة إنتاجه والحاجة إلى التصوير بين مصر وأميركا ودول أوروبية على أن يتم عرضه في رمضان 2024، ولكن عاد الفنان هاني سلامة ليعلن عبر حسابه على «إنستغرام» عن تصوير مسلسل «أمير العوامري»، ليشارك به في الموسم الرمضاني 2024، مشيراً أن أحداثه تدور في قالب اجتماعي رومانسي ويتناول عالم رجال الأعمال وما يشهده من أحداث وصراعات.

ورغم أن الفنان يوسف الشريف كان من أوائل الفنانين الذين أعلنوا عن مشاركتهم في السباق الرمضاني 2024 وذلك بمسلسل «الراكون»، إلا أن التحضيرات توقفت بشكل كامل نتيجة أسباب إنتاجية، وهو ما أكدته مؤلفة العمل الكاتبة إنجي علاء في تصريحات صحافية، أن العمل في المسلسل استغرق عامين، وتم الانتهاء من كتابته بالكامل والتحضير له جيدا سواء من يوسف الشريف أو المخرج محمد العدل، ولكن التوقف جاء نتيجة لظروف إنتاجية خارجة عن إرادة فريق العمل، متوقعة أن يخرج إلى النور في رمضان 2025.

وبعد الإعلان من فترة عن بدء التحضير لمسلسل «220 يوم»، قررت الشركة المنتجة تأجيل العمل لما بعد رمضان، وهو من بطولة كريم فهمي وصبا مبارك، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج كريم العدل. كما تم الإعلان عن خروج الفنان أحمد أمين من السباق الرمضاني بعد توقف استعدادات مسلسل «قصة المدينة»، دون ذكر سبب التوقف، في الوقت الذي تداولت فيه وسائل إعلام أخباراً عن اعتذار المخرجة كاملة أبوذكري عن إخراج العمل، وهو ما أدى إلى تأجيله.

وكانت مشاركة الفنان محمد إمام أيضاً في الموسم بمسلسل «كوبرا» بعد غياب ثلاث سنوات محل جدل في ظل ما تردد حول توقف تصوير العمل إلى أن حسمت منصة «شاهد» الجدل بعد نشرها عبر صفحتها على «إنستغرام» بوستر «كوبرا» مع الإشارة إلى أنه من المقرر أن ينافس ضمن الموسم الرمضاني 2024، والمسلسل من تأليف أحمد أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق.

وفي مفاجأة لجمهورها أعلنت الفنانة حياة الفهد عبر حسابها على «إنستغرام» غيابها عن الموسم الرمضاني المقبل للمرة الأولى بعد 27 عاماً لم تغب خلالها عن المشاركة، كما سبق أن اعتذرت في سبتمبر الماضي عن عدم الظهور في عمل درامي كان من المقرر أن تتشارك بطولته مع الفنان سعاد العبدالله في رمضان المقبل، مرجعة ذلك إلى ظروف صحية.

ورغم الأخبار التي انتشرت عن غياب الفنان يحيى الفخراني عن الموسم الرمضاني هذا العام، فإن شركة العدل جروب أعلنت في ديسمبر الماضي بدء التحضير لمسلسل «عتبات البهجة» الذي يقوم ببطولته يحيى الفخراني، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024، وتشارك في بطولته چومانا مراد، ومن إخراج مجدي أبوعميرة، ورؤية تلفزيونية د. مدحت العدل، عن رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد.

كذلك بدأ منذ أيام تصوير مشاهد مسلسل «للأذكياء فقط» تمهيداً لعرضه ضمن موسم رمضان هذا العام، وهو من بطولة حمدي الميرغني، ورنا رئيس، وكريم عفيفي، ومحمود البزاوي، وريم سامي، وفكرة محمد ناير، وتأليف فليمون صبحي - ريمون صبحي - فادي صبحي، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، ويتكون من 15 حلقة.

وحتى ديسمبر الماضي، لم تكن الفنانة يسرا قد حسمت موقفها من المشاركة في رمضان على عكس ما كانت قد ذكرته في تصريحات سابقة عن اعتزالها الدراما الرمضانية، حيث أشارت يسرا في تصريحات لها أن لديها ثلاثة مشاريع لرمضان 2024، لافتة إلى أن أي عمل ستقدمه سيكون من 15 حلقة فقط وليس 30.

وكان الفنان محمد رمضان قد أعلن غيابه عن رمضان 2024 بسبب انشغاله بتصوير فيلم سينمائي جديد بعنوان «أسد أسود» مع المخرج محمد دياب، بعد أن كان من أوائل الفنانين الذين أعلنوا عن مشاركتهم في الموسم من خلال الجزء الثاني من مسلسل «جعفر العمدة» الذي قدمه العام الماضي ولاقى نجاحاً كبيراً.

. حياة الفهد تغيب عن الموسم الرمضاني المقبل للمرة الأولى منذ 27 عاماً.

. نجوم وصناع دراما أكدوا أن الأزمة الاقتصادية لها تأثير كبير في خروج أعمال فنية من سباق الدراما الرمضانية هذا العام.