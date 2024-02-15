تعرَّف على أهم المسلسلات المصرية التي تنتظرك في رمضان

يستعد صناع الدراما المصرية للماراثون الرمضاني بعدد من الأعمال التي تضم ألمع النجوم، وبميزانيات إنتاجية ضخمة. وحتى اللحظة تأكد مشاركة نحو 27 عملاً تنوعت بين مسلسلات 30 حلقة وأخرى 15 حلقة، إضافة إلى أجزاء ثانية لمسلسلات ناجحة سبق عرضها.

وتتضمن خريطة عرض هذه الأعمال قنوات تلفزيونية ومنصات رقمية، فيشارك كل من أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، وصلاح عبدالله، في مسلسل «العتاولة»، والذي تدور أحداثه في حارة شعبية، المسلسل تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

كما يقدم الفنان محمد إمام مسلسل «كوبرا»، ويدور في إطار الدراما الاجتماعية. أما مسلسل «حق عرب» للفنان أحمد العوضي، فتدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق في إحدى الحارات الشعبية. ومن ضمن الأعمال الشعبية المتميزة مسلسل «محارب» بطولة الفنان حسن الرداد، والذي يدور في إطار اجتماعي شعبي حول شخصية سائق ميكروباص يمر بعدة أزمات.

ويتميز الموسم الرمضاني هذا العام باستنساخ أعمال سبق تقديمها برؤية جديدة، ومن أبرزها مسلسل «المعلم» للفنان مصطفى شعبان، والذي تدور أحداثه حول تاجر سمك ورحلة صعوده المليئة بالصراعات ليجد مركزه وسط كبار التجار، ويشارك في بطولة المسلسل أحمد فؤاد سليم، هاجر أحمد، انتصار، سهر الصايغ، وأحمد بدير، تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

كذلك مسلسل «إمبراطورية ميم» للفنان خالد النبوي، والذي أخذت أحداثه من رواية بذات الاسم للراحل إحسان عبد القدوس، وقدمته من قبل الفنانة فاتن حمامة، ليعيده النبوي بمشاركة الفنانة حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، محمود حافظ، ومحمد محمود عبدالعزيز، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة. أما مسلسل «الحشاشين» فيضم نخبة من نجوم الدراما مثل كريم عبدالعزيز، ليناقش قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وتدور أحداثه في القرن الـ 11.

كما يقدم الفنان ياسر جلال مسلسل «ألف ليلة وليلة» وتدور أحداثه حول قصص ألف ليلة وليلة الشهيرة، ويقوم بتجسيد شخصية شهريار. وتعود أيضاً المسلسلات متعددة الأجزاء، من خلال مسلسل «الكبير أوي 8» بطولة الفنان أحمد مكي، وتدور أحداثه استكمالاً لمسلسل «الكبير أوي»، والذي ينتظره الجمهور في رمضان كل عام منذ عرض الجزء الأول له.

ومن المقرر أيضاً عرض الجزء الرابع من مسلسل «المداح: أسطورة العودة»، بعد نجاح الجزء الثالث في رمضان 2023 باسم «المداح: أسطورة العشق» بطولة الفنان حمادة هلال.

واستكمالاً لنجاح الجزء الأول من مسلسل «كامل العدد» الذي تم عرضه بموسم دراما رمضان العام الماضي 2023 وحقق نجاحاً ونسب مشاهدات مرتفعة، يُعرض مسلسل «كامل العدد 2» خلال رمضان المقبل.