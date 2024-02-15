بعد أن زال التخدير.. هربت من المستشفى كي لا تدفع فاتورة العملية

حاولت امرأة التسلل من أحد المستشفيات الخاصة في مدينة إسطنبول التركية، بعد ساعات من خضوعها لعملية تجميل، لتجنب الاضطرار إلى دفع تكاليف العملية.

وقع الحادث الأسبوع الماضي في مستشفى خاص في حي شيشلي بإسطنبول وتم التقاط بعض تفاصيله بكاميرات المارة الذين وقفوا يتفرجون على المشهد الغريب.

وفي مقطع قصير تم تداوله عبر الإنترنت، يمكن رؤية امرأة ترتدي رداء المرضى ونعالًا بيضاء وهي تتجادل مع الأطباء والممرضات الذين يحاولون منعها من مغادرة المكان.

ويبدو واضحا في الفيديو مدى الانتفاخ في وجه المرأة، والضمادات التي تلفه بالكامل تقريبا، وهو أمر يبدو طبيعيا عند الأخذ في الاعتبار أنها خضعت لعملية جراحية تجميلية واسعة قبل ساعات فقط.

ولكن المرأة التي يفترض أن تبقى في المستشفى لبعض الوقت للتأكد من نجاح العملية وتفادي أية مضاعفات، قررت لوحدها وسرا وبمجرد زوال تأثير التخدير الهرب كما هي، في محاولة لتجنب تغطية فاتورة الإجراء.

وذكرت قناة NTV الإخبارية التركية أن المرأة الأجنبية، التي لم يتم الكشف عن هويتها وجنسيتها، كانت جاءت إلى تركيا لإجراء جراحة تجميلية في وجهها.

وقالت المحطة أن المرأة اتفقت مع الأطباء على الإجراء وتكلفته، ولكن بمجرد أن تمكنت من المشي مباشرة بعد إجراء التجميل، قامت بمحاولتها التسلل إلى خارج المستشفى دون أن تدفع.

ولسوء حظ المرأة، لاحظها موظفو المستشفى أثناء مغادرتها ومنعوها. ووقعت مشاجرة حيث منعت المرأة من الخروج لحين وصول الأمن، فقامت بشتم الممرضات والأطباء بلغة أجنبية.

وأفيد أنه تم اصطحاب المريضة لاحقًا إلى المستشفى، لكن من غير الواضح كيف تم حل الوضع.