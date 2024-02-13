سرقة لاتخطر على بال

دفعت سرقة "مذهلة لاتخطر على بال" لبرج محطة إذاعية في ألاباما القناة إلى التوقف عن العمل، بعد أن قام لصوص بسرقة برج بث اذاعي يبلغ طوله 200 قدم (ستون مترا) ومعدات أخرى من أحد المباني.

وكانت المحطة واسمها WJLX أرسلت طاقم تنسيق الحدائق إلى الموقع صباح الجمعة الماضي للقيام بتنظيف موسمي، ليجد الطاقم أن برج الراديو الذي يبلغ ارتفاعه 60 مترا قد اختفى. وعندما اتصل أحد أفراد الطاقم بالمدير العام للمحطة لإبلاغه بالخبر، لم يصدق.

"ماذا تقصد بأن البرج قد اختفى؟ هل أنت متأكد أنك في المكان الصحيح؟" روى بريت إلمور لشبكة " إن بي سي نيوز". لكن الطاقم أجابه" إن هناك أسلاكًا في جميع أنحاء الأرض والبرج اختفى".

لم تتم سرقة برج الراديو فحسب، بل تم تخريب مبنى مجاور أيضًا. وعندما سمع إلمور أن الباب قد ترك مفتوحًا، "عندها بدأت الحقيقة تظهر أن شيئًا سيئًا قد حدث."

وسرق اللصوص كل قطعة من المعدات من المبنى، بما في ذلك جهاز الإرسال.

وقال عمدة جاسبر ديفيد أوماري لشبكة "إن بي سي نيوز" يوم الخميس: “كان هناك اجتماع بالأمس بين المالك ومحققينا بشأن هذا الأمر”وأضاف "في هذه المرحلة، ما زلنا نفتقر إلى المعلومات التي يتعين علينا إجراء تحقيق كامل فيها."



وأبلغت WJLX لجنة الاتصالات الفيدرالية أن محطة AM الخاصة باتت صامتة، حيث كانت المحطة تأمل في مواصلة بث برنامجها عبر راديو FM في هذه الأثناء، لكن السلطات لم توافق على طلبه مما سيضطرهم لإيقاف تشغيل جهاز الإرسال.

على الرغم من النكسات، إلا أن إلمور لديه إيمان بأن WJLX سوف تعود "نحن محطة لسوق صغيرة، لكننا سنعود، وسنعود إلى البث في أقرب وقت ممكن".

وهذه الحادثة الثانية خلال شهرين، حين قام لصوص في أوكلاهوما بسرقة برج تقوية إذاعي كلف نصف مليون دولار للحصول على نحاس بقيمة مئة دولار، مما تسبب بتعطل بث المحطة الإذاعية.