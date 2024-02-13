حكم بإعدام قاتل مخرج إيراني وزوجته

صدر حكم بإعدام متهم بقتل المخرج الإيراني داريوش مهرجوئي وزوجته الكاتبة وحيدة محمدي فار. وقال موقع «ميزان» التابع للسلطات القضائية، أمس، إنه صدر حكم بحق اثنين آخرين بالسجن 36 عاماً والجلد.

كما صدر حكم بحبس متهم رابع لمدة ثمانية أعوام، ويشار إلى أنه يمكن الطعن على الأحكام. وتسبب الحادث، الذي وقع في منتصف أكتوبر الماضي، في حالة من الذعر والارتباك في إيران. ووفقاً للشرطة، تعرض الزوجان لهجوم في فيلتهما بآلة حادة، واعتبر أن خلافاً سابقاً مع بستاني كان يعمل لديهما في السابق هو الدافع المحتمل للجريمة، لكن لم تتضح حتى الآن الملابسات بالتحديد. وكان مهرجوئي قد حاز جائزة الجمهور في مهرجان فينيسيا السينمائي في عام 1971 بفيلمه الذي صدر عام 1969 «ذا كاو» ( البقرة)، وأصبح معروفاً عالمياً في قطاع السينما.