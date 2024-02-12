بريطاني يتعمد العودة إلى السجن مرة بعد مرة .. للحصول على وجبات مجانية

كشف شقيق رجل بريطاني ملقب باسم "الرجل الصامت" أن تصرفاته الغريبة وتعمده عرقلة حركة المرور تعود لأنه "شخص مدلل" يريد العودة إلى السجن للحصول على وجبات طعام مجانية.

واعتاد ديفيد هامبسون (53 عاماً) أن يقف أمام السيارات دون أن يتكلم حتى تضطر الشرطة إلى اعتقاله.

وكان ديفيد يرفض شرح موقفه للشرطة أو القضاة أو الأطباء النفسيين ورفض التحدث حتى لتأكيد اسمه في المحكمة.

وتم سجن ديفيد عشر مرات على مر السنين لعرقلة الطريق السريع في وسط مدينة سوانسي، لكن في الليلة الماضية، قال شقيقه جون لصحيفة ذا صن البريطانية إنها مجرد خدعة للحصول على وجبات مجانية ومكان ينام فيه.

وقال جون شقيق ديفيد "إنه ليس أخرس فهو لا يتوقف أبداً عن الحديث، وهو بسيط للغاية، إنه شقي مدلل، إنه يفعل ذلك فقط ليحظى بحياة مريحة داخل السجن”.

وأضاف جون “لا يعاني ديفيد من أي مشكلة. إنه يتصرف وكأنه غبي ولكن يمكنني أن أخبرك أنه ليس كذلك".

وفي اليوم الذي أُطلق فيه سراحه من السجن في أكتوبر، أُلقي القبض على ديفيد بتهمة عرقلة حركة المرور خارج مركز شرطة سوانسي. وعندما تم إطلاق سراحه بكفالة، فعل ذلك مرة أخرى خارج المحكمة. وفي ديسمبر حصل على حكم بالسجن لستة أشهر.