ريو دي جانيرو تسعى لجعل كرنفالها أكثر أماناً للنساء

في ريو دي جانيرو، أُطلقت توصيات للنساء، لتجنّب التعرض للتحرش أو الاعتداء خلال الكرنفال، بعدما ازدادت تلك الحوادث خلال السنوات الأخيرة أثناء هذا المهرجان السنوي.

وانطلق الكرنفال رسمياً، الجمعة الماضية، بمواكبه الاحتفالية التقليدية عبر المدينة البرازيلية التي تجتذب أحياناً ما يصل إلى مئات آلاف الأشخاص الذين يأتون للرقص والضحك، لكن دراسة استقصائية أجراها معهد لوكوموتيفا للبحوث في يناير الماضي شارك فيها 1500 شخص، أظهرت أن نصف اللواتي استجوبن في إطارها كن ضحايا لاعتداء خلال نسخ سابقة من الكرنفال.

وأعربت سبع من كل 10 برازيليات (73%) عن خشيتهن من التعرض لتحرش خلال الاحتفالات.

وهذا العام، ستكون هناك نقاط مساعدة للنساء في طرق رئيسة للكرنفال ورموز «كيو آر» (رمز الاستجابة السريعة) في العديد من الأماكن العامة بأربع لغات.