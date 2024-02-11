ترامب يسخر من منافسته الجمهورية: " حتى زوجها طفش منها"

لا يزال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يحاول النيل من منافسته الجمهورية نيكي هيلي بالسخرية.

وفي آخر انتقاداته تلك، سخر منها مساء أمس السبت، خلال تجمع عام لأنصاره في كارولاينا الجنوبية، بانتقاد حياتها الشخصية، متسائلاً ، أين زوجها لا أراه، لقد رحل"، في إشارة منه إلى أنه "هرب منها".

لكن هيلي التي عينها ترامب نفسه ممثلة للبلاد في الأمم المتحدة مباشرة، خلال ولايته الرئاسية، سرعان ما ردت على تلك السخرية بالسخرية وقالت في تغريدة نشرتها على حسابها على منصة إكس، اليوم الأحد: "زوجي مايكل أرسل إلى الخارج ليخدم بلادنا، وهو أمر بعيد عنك".

واعتبرت أن "من لا يحترم تضحيات عائلات العسكريين غير مؤهل لأن يكون قائداً أعلى للبلاد".

ويخدم الرائد مايكل هيلي في جيبوتي منذ فترة، وقد غاب بشكل تام عن حضور كافة الحملات الانتخابية لزوجته، إلا أن اسمه لم يغب عن لسانها خلال خطاباتها، حيث وفي كل خطاب لها تقريبًا، أكدت هيلي أن مسيرة زوجها العسكرية شكلت أحد دوافع ترشحها.

كما أشارت مراراً إلى ما يعانيه هو وبقية العسكريين بعد عودتهم من مناطق الحرب، واعدة بتحسين الرعاية الصحية لهم.

ومنذ انطلاق حملات المرشحين لانتخابات الرئاسة تبادل الخصمان الجمهوريان الاتهامات والانتقادات. فقد انتقدت هيلي أكثر من مرة عمر ترامب وقدراته الذهنية. فيما انتقد هو مظهرها ولباسها وحتى جذورها.