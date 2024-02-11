42 فيلماً من 34 دولة في «مهرجان الأقصر للسينما»

انطلقت، أمس، عروض الأفلام المشاركة بالدورة الـ13 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الذي يقام بمدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، بمشاركة فنانين وصُنّاع سينما من 34 دولة يقدمون 42 فيلماً بين طويل وقصير.

وتضمنت عروض، أمس، 14 فيلماً موزعة على أقسام العرض المختلفة بالمهرجان، ففي مسابقة الأفلام الطويلة تم تقديم أربعة أفلام هي: الفيلم الكيني «أجوندا»، وفيلم «أومي نوبو» (الرجل الجديد) من الرأس الأخضر، والفيلم السنغالي «بانل وآداما»، والفيلم المصري «رحلة 404».

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، تضمنت عروض اليوم الأول خمسة أفلام هي: فيلم «ثلاثة أيام على الهدم»، والفيلم الأوغندي «صانع الأحذية الأخير»، وفيلم «لوبي إيكو سيمبا»، وفيلم «صالون الشعر» للمخرجة فاطيمة وردي من ساحل العاج، وفيلم «زهرة الصحراء» من الجزائر.

وفي عروض مسابقة أفلام الدياسبورا (الشتات) قدم المهرجان اثنين من الأفلام هما: «برافو بوركينا»، من إنتاج بوركينا فاسو وإيطاليا، وفيلم «توغو لاند»، إنتاج مشترك لتوغو وألمانيا.

وفي عروض السينما المغربية، يقدم المهرجان اليوم فيلم «أوليفر بلاك»، للمخرج توفيق بابا، وفي عروض برنامج بانوراما مصرية يُعرض اليوم فيلم «حسن المصري»، لمخرجه سمير حبشي.