شركة تدفع لموظفيها ..75 ألف دولار مقابل كل طفل

قدمت شركة كورية جنوبية مبادرة فريدة لرفع معدل المواليد المنخفض في البلاد، حيث تعتزم دفع ملايين الدولارات لتشجيع موظفيها على الإنجاب.

وأكدت مجموعة بويونغ، شركة إنشاءات مقرها في سيول، في ببيان صحفي أمس، نيتها دفع مبلغ 100 مليون وون كوري (ما يعادل 75 ألف دولار) للموظفين عند إنجابهم طفلًا. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم الشركة مبلغًا إجماليًا قدره 7 مليارات وون كوري (ما يعادل 5.25 مليون دولار) نقدًا للموظفين الذين أنجبوا 70 طفلًا منذ عام 2021

وقال متحدث باسم الشركة إن هذه المنحة متاحة للموظفين سواء كانوا من الرجال أو النساء، بحسب ما نقلت عنه شبكة سي أن أن.

وتواجه كوريا الجنوبية، البالغ عدد سكانها 51 مليونا، تحدي شيخوخة السكان، وبها أدنى نسبة ولادات في العالم لأن النساء يفضلن التركيز على حياتهن المهنية.