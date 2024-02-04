قطع ذراعه بنفسه ليحررها من فكّي دب هاجمه

اضطر رجل تعرض لهجوم من قبل دب إلى قطع ذراعه بنفسه في محاولة يائسة لإنقاذ حياته.

وكان رجل سويسري لم يذكر اسمه، يبلغ من العمر 32 عامًا، تعرض للهجوم من قبل دب غاضب أثناء عمله كمتطوع في محمية للحياة البرية في تايلاند. وقالت وسائل الإعلام التي نقلت الخبر أن الدب الأسود الآسيوي ثبت أسنانه حول ذراع الرجل ورفض تركها.

وحصل الحادث وفقا لصحيفة "ديلي ستار" عندما وصل الرجل إلى قفص الدب يحمل له الطعام على صينية، ولكن بدلاً من مجرد تناول الطعام كالمعتاد، أمسك به الدب. وعلى الرغم من محاولته تحرير نفسه، رفض الدب تركه. ولحسن الحظ، كان يحمل سكين جيب، استخدمه بشجاعة لقطع طرفه من أسفل المرفق، وحرر نفسه في هذه العملية. وقدم له المارة الإسعافات الأولية قبل نقله من مكان الحادث في موينج نجاي بتايلاند إلى مستشفى في شيانج داو القريبة، قبل أن يتم نقله لاحقًا إلى منشأة خاصة في شيانج ماي.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الرجل سيخضع لعملية جراحية، لكن ليس من الواضح ما إذا كان الجراحون سيتمكنون من إعادة ربط الطرف المنفصل.

ومن اللافت أن السكان المحليين أمطروه بالثناء في وسائل الإعلام الإقليمية. وقال أحدهم: "قلبه طيب حقًا. وكان على استعداد لبتر ذراعه، كي لا يؤذي الحيوان”.

وتم إنقاذ الدب المعني في عام 2013 بعد أن ضاع خارج الغابة، ثم تم وضعه في حديقة وطنية قبل نقله إلى محمية الحياة البرية. ويعد الدب الأسود الآسيوي من الأنواع المعرضة للخطر بسبب تقلص الغابات والصيد الجائر والتهديدات الأخرى.

وعلى الرغم من طابعه الخجول عادة، إلا أنه أكثر عدوانية تجاه البشر من الدب البني الأوراسي أو الدب الأسود الأمريكي.