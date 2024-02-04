مصر: لجنة تدرس ترميم هرم منكاورع

أصدر وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة علمية عليا برئاسة عالم الآثار زاهي حواس، وعضوية عدد من كبار العلماء المتخصصين في الآثار، لاسيما الأهرامات، والهندسة، من المصريين والأجانب، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار، وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، المقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم.

وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية، أمس، إن اللجنة بعد الانتهاء من مراجعة المشروع ستقوم بإعداد تقرير علمي مفصل عن نتائج أعمالها، وما انتهت إليه المراجعة العلمية التي قاموا بها، واتخاذ قرار بشأن المضي قدماً في المشروع من عدمه، على أن يتضمن التقرير أيضاً كل الإجـراءات والخطوات الواجب اتبـاعها للتنسيق المطلوب مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في هذا الشأن.

ووفق البيان، ستعرض اللجنة تقريرها على وزير السياحة والآثار لاعتماده قبل البدء في أي أعمال تخصّ المشروع بهرم منكاورع، والمنطقة المحيطة به على أرض الواقع.

وسيتولى المجلس الأعلى للآثار إمداد اللجنة بكل البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالمشروع حتى يتسنى لها إنجاز أعمالها على الوجه الأمثل.