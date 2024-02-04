وفاة الممثل والملاكم ولاعب الكرة كارل ويذرز.. نجم أفلام «روكي»

توفي الممثل كارل ويذرز، لاعب كرة القدم الأميركي المحترف السابق، الذي صعد سلم النجومية من خلال لعب دور شخصية الملاكم الجريء صاحب الشخصية الجذابة (أبولو كريد) في سلسلة أفلام روكي، عن عمر ناهز 76 عاماً، حسبما أعلن مدير أعماله أمس.

ورغم أن ويذرز شارك في أعمال أخرى بارزة، مثل: مسلسل «ذا ماندالوريان» (الماندالوري)، التابع لعالم أفلام «ستار وورز» (حرب النجوم)، وفيلم الرعب والخيال العلمي «بريديتور» (المفترس) عام 1987، فقد اشتهر بدور (أبولو كريد) الذي أداه أمام شخصية روكي بالبوا، التي جسدها سيلفستر ستالون في سلسلة أفلام روكي التي حققت نجاحات في السبعينات والثمانينات.

وكان (كريد) خصماً لبطل الملاكمة روكي ثم أصبحا حليفين، وذلك في الأجزاء الأربعة الأولى من السلسلة. وقال ويذرز في مقابلة أجريت عام 2016 مع مؤسسة «ذا ديلي بيست» الإخبارية، إنه «استوحى الكثير من صفات وأسلوب الملاكم محمد علي كلاي لدى تجسيده شخصية (كريد)».