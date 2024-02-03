بريطاني يدّعي أنه "مخطوف" ليطيل إجازته في تايلند

ادعى رجل بريطاني أنه مخطوف لتحصيل الأموال من أسرته فقط ليطيل إجازة طويلة كان يقضيها في تايلاند.

وقالت الشرطة أن الرجل الذي تم تعريفه باسم "إيان" فقط، خطط لقصة اختطافه مع أصدقائه بعد نفاد المال لإطالة إجازته في الوجهة السياحية باتايا، شرق تايلاند.

وبدأ مكتب التحقيقات المركزي في تايلاند عملية بحث محمومة بعد أن تواصلت عائلة إيان مع الإنتربول بشأن اختطافه المفترض للحصول على فدية.

وبعدها تتبع الضباط مكان وجود إيان إلى فندق في باتايا، فأرسلوا فريق العمليات الخاصة المسلح "هانومان" لتحريره من "خاطفيه". وعند دخول الغرفة التي كان إيان "محتجزًا فيها"، وجدته الشرطة يتعاطى المخدرات مع ثلاثة أجانب آخرين كجزء من نهم لمدة يومين.

ونقلت صحيفة "مترو" عن اللواء بالشرطة مونتري ثيسخان، قائد قسم مكافحة الجريمة، إن أربعة أشخاص، من بينهم إيان، اعتقلوا في 26 يناير. وتم القبض على المجموعة بتهم الحيازة المشتركة لأسلحة نارية وذخائر غير مصرح بها، وحيازة مخدرات من الفئة الأولى، وتجاوز مدة الإقامة في تايلاند.

وأضاف الرائد في الشرطة جينيرا ثيسخان: "تم إنفاق الوقت وموارد الموظفين في متابعة القضية لإنقاذ الرجل البريطاني. لقد تصرفنا بسرعة لأنه كانت هناك مخاوف على سلامته. وعندما وصلت الشرطة، كان هو ذاته يقوم بشيئ غير قانوني. وستتم محاكمته الآن."

وتم التعرف على المشتبه بهم الآخرين وهم المواطن الفرنسي داميان، والنيوزيلندي بنيامين، ورجل بريطاني آخر يدعى دارين.

وقالت الشرطة إن إيان ومجموعته المكونة من ثلاثة أصدقاء كانوا يعيشون في تايلاند لفترة طويلة ولكن عندما نفدت أموال سفره، قرر إيان خداع عائلته لإرسال الأموال قبل أن تحبط السلطات خططه.

وتم نقل السائحين إلى مركز شرطة مدينة باتايا لمحاكمتهم.