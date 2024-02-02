17 عرضاً حياً يحبس الأنفاس على مسرح كوكا كولا أرينا مع انطلاق Marvel Universe LIVE!

تجتمع قوة الأبطال الخارقين مع الدراما والتشويق في أداء مبهر على مسرح كوكا كولا أرينا مع انطلاق Marvel Universe LIVE! في بداية العام الجديد.

وسيكون سكان وزوار دبي على موعد مع فرصة رائعة ليعيشوا روعة عالم مارفل وأجواءه الغامرة في فعالية غير مسبوقة، حيث سيقام 17 عرضًا حيًا يحبس الأنفاس بمشاركة الأبطال الخارقين والأشرار الخارقين في عروض تتسم بأعلى مستويات البطولة والإثارة والقصص المشوقة.

يذكر أن العرض هو أحدث إنتاج لشركة فيلد إنترتينمنت، المنتج الرائد للفعاليات الترفيهية العائلية المتجولة في العالم، وسيصل إلى كوكا كولا أرينا بدبي حتى 4 فبراير.

تتاح الفرصة لمحبي أبطال مارفل الخارقين لمشاهدة شخصياتهم المفضلة عن قرب، ومنها شخصيات سبايدرمان وذي أفنجرز الذين ينضم إليهم حراس المجرة مثل ستار لورد وجامورا وجروت وروكيت ودراكس في معركة أسطورية للدفاع عن عالمهم في وجه قوى الشر.



كما تعمل التقنيات الغامرة في عرض الفيديو والمؤثرات الخاصة معًا لتبهر الجمهور وتنقلهم عبر المجرة من سافيج لاند إلى مدينة نيويورك وغيرها عبر مغامرات سبايدر مان الجوية الديناميكية ومهارات كابتن أميريكا الجريئة في قيادة الدراجات النارية أثناء السباق نحو إنقاذ البشرية.