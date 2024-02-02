السلطات الصينية تستبعد العم تشين من السباقات: ممنوع التدخين أثناء الماراثون

تمكن رجل صيني غريب الأطوار ويبلغ من العمر 52 عامًا من إكمال سباق ماراثون بلغ طوله 42 كم خلال 3 ساعات و33 دقيقة، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه، ولكن الأمر المثير للاستغراب هو قيامه بذلك وهو يدخن، الأمر الي قاد إلى استبعاده من بين المتسابقين، بعد تغير قوانين المسابقة.

ويشتهر الرجل باسم العم تشين، بأنه لا يفارق سيجارته، حتى عندما يذهب للتمرين، وقد شارك في عدة ماراثونات سنوية بذات الطريقة، إلا أنه لم يكن يعلم أن القوانين تغيرت العام الماضي مما قاد لاستبعاده هذا العام في سباق جرى مؤخرا.

وقالت اللجنة المنظمة لماراثون شيامن في الصين أن استبعاده جرى بسبب "التدخين على المسار" وهو ما يعتبر انتهاكا لإحدى مواد قواعد ولوائح ماراثون شيامن.

وتنص المادة 2.12 المشار إليها على ما يلي: "السلوك غير المتحضر من العدائين مثل التغوط في العراء، أو التدخين، أو الدوس على أحواض الزهور أو المساحات الخضراء التي تؤثر على السباق وسلامة العدائين الآخرين سيؤدي إلى فقدان الأهلية".

وقالت صحيفة " Toronto sun" أن العم تشين عبر خط النهاية أبطأ بخمس دقائق فقط من نهايته البالغة 3:28 قبل عامين واحتل المركز 574 من بين أكثر من 1500 عداء هذا العام.

وكان تم تصوير العم تشين لأول مرة خلال ماراثون قوانغتشو عام 2018، والذي أكمله في 3 ساعات و36 دقيقة، وبالطبع وسيجارته في فمه لم تفارقه.

ومن ثم تنافس في نفس الماراثون بعد عام، وأنهى السباق أفضل بأربع دقائق في الساعة 3:32. وكان قد سمح له في السابق بالمنافسة مع الحفاظ على عادته السيئة، لكن الاتحاد الصيني لألعاب القوى طبق قاعدة جديدة العام الماضي في محاولة لتعزيز المشاركة الصحية والحد من التدخين خلال الأحداث.